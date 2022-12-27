Про це 24 каналу розповів військовий аналітик, колишній заступник начальника штабу ВМС України Андрій Риженко. За його словами, західний округ відповідає за охорону російських інтересів Росії в західній її частині, зокрема з країнами НАТО.

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Зброя та тактика НАТО мають потужний результат

Він наголосив, що враховуючи негативне ставлення Росії до НАТО і її розуміння, що баланс сил на користь Альянсу, все це вимагає дуже серйозного ставлення до західного військового округу.

Тим більш вони бачать, що натівська зброя і тактика демонструють дуже потужний результат у війні,

– підкреслив аналітик.

На його думку, зміна четвертого командувача за такий короткий термін свідчить про істотну відмінність того, як військові сили показали себе на практиці, і того, що планувалось і демонструвалось протягом багатьох "шоу" навчань.

"Їх проводили у великій кількості до початку бойових дій", – наголосив він.

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Погана якість кадрів

Риженко зазначив, що протягом бойових дій також проводились навчання "Схід" на Далекому Сході.

Там теж все було дуже красиво і виглядало, як шоу,

– згадав він.

За його словами, це свідчить про нестабільну і неякісну систему управління і погану якість кадрів у російській армії.

"Але кількість російських військ дуже велика. Навіть за їх низької якості, саме така кількість для України становить велику проблему", – підкреслив Андрій Риженко.

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