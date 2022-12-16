Про це 24 каналу сказав заступник начальника штабу ВМС України у 2004 – 2020 роках та військовий експерт Андрій Риженко. Він назвав основні причини, чому Росія зменшила кількість носіїв "Калібрів" у морі.
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Дві причини зменшення російських кораблів у морі
Експерт пояснив, що зараз серед ракетного угруповання у Чорноморському флоті Росії боєздатними є:
- один – два фрегати,
- два ракетних корвета типу "Буян-М",
- чотири підводних човна.
"Вони в принципі можуть сконцентрувати близько 40 ракет "Калібрів" у заплі, але ці кораблі діють в загальній операції масової атаки по енергосистемі України", – сказав Риженко.
Він наголосив, що весь тиждень не було жодного корабля в морі. Військовий експерт це пов’язує з штормовими умовами, очевидно, що Росія сховала їх.
Друга причина (чому Росія виводить менше кораблів у Чорне море – 24 канал) – це те, що самих ракет "Калібр" у росіян стає все менше, вони вже багато їх випустили,
– заявив Риженко.
Як швидко запускаються ракети з кораблів
Ветеран ВСМ зазначив, що корабель з ракетами "Калібр" у морі готується до атаки кілька хвилин – дається сигнал і через 5 хвилин перша ракета може стартувати.
"Що стосується інших кораблів і підводних човнів, то їх бойова готовність складає 3 – 4 години. По сигналу вони готуються і потім по цілях випускають ракети", – додав він.
Риженко розповів про підготовку Росії до наступу та атаки з моря: відео
"Впливає і "бавовна" в Росії"
Військовий експерт запевнив, що на присутність у морі російських кораблів впливає і "бавовна".
Після атаки морських дронів був пошкоджений фрегат "Адмірал Макаров" і один ракетний корвет "Буян-М",
– припустив Риженко.
За його словами, "бавовна" в інших містах теж впливає на атаки з кораблів.
"Це показує, що кораблі можуть бути під ризиком, бо вони є пріоритетними військовими цілями для нас, адже несуть загрозу. Росіяни розуміють, що при наявності необхідної зброї ми будемо їх знищувати", – заявив ветеран ВМС.
Експерт розповів, що після атаки дронами 29 жовтня росіяни посилили свою протидиверсійну оборону пункту базування Севастополя. "Вже за тиждень вони поставили катери в бухті, шукають підводні об'єкти, раніше такого ніколи не було", – додав він.
Крім того, на думку Риженка, вибухи в Криму і на аеродромах – це серйозні для окупантів сигнали.
Чи може Росія зараз висадити десант на узбережжі Одеси? Військовий експерт запевнив, що на початку війни було три спроби росіян висадити десант в Одесі, проте їм це не вдалося.
Зараз немає умов для проведення операції висадки десанту на нашому узбережжі з боку Росії. Хоча всі кораблі у Росії приведені до готовності, також вони відмобілізували бригаду морської піхоти,
– відповів Риженко.
Новий масований удар по Україні: які наслідки
- Російські військові зранку 16 грудня вкотре масовано атакували територію України ракетами.
- Перші звуки вибухів пролунали в Київській та Харківській областях. Згодом мер заявив Києва про вибухи в Деснянському районі. Крім того, вибухи пролунали в Голосіївському та Дніпровському районах столиці.
- А очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов написав, що окупанти завдали 3 удари по критичній інфраструктурі області. Внаслідок обстрілу повністю знеструмлений Харків.
- Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв повідомив, що Росія завдала по Запоріжжю близько 12 ракетних ударів.
- В Офісі Президента повідомили, що в Кривому Розі окупанти влучили в житловий будинок. Під завалами можуть бути люди.