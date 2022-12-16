Про це 24 каналу сказав заступник начальника штабу ВМС України у 2004 – 2020 роках та військовий експерт Андрій Риженко. Він назвав основні причини, чому Росія зменшила кількість носіїв "Калібрів" у морі.

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Дві причини зменшення російських кораблів у морі

Експерт пояснив, що зараз серед ракетного угруповання у Чорноморському флоті Росії боєздатними є:

один – два фрегати,

два ракетних корвета типу "Буян-М",

чотири підводних човна.

"Вони в принципі можуть сконцентрувати близько 40 ракет "Калібрів" у заплі, але ці кораблі діють в загальній операції масової атаки по енергосистемі України", – сказав Риженко.

Він наголосив, що весь тиждень не було жодного корабля в морі. Військовий експерт це пов’язує з штормовими умовами, очевидно, що Росія сховала їх.

Зауважимо! У п'ятницю, 16 грудня, російські окупанти атакували Україну – випустили понад 60 ракет. Ракети ТУ-95, Х-555, Х-101 запустили з літаків, також були пуски "Калібрів" з Чорного моря.



Згодом в ОК "Південь" повідомили, що ворог запускав крилаті ракети морського базування з фрегата "Адмірал Макаров" з акваторії Чорного моря. Ще декілька пусків Х-22 окупанти здійснили з дальніх бомбардувальників Ту-22М3 над акваторією Азовського моря.

Друга причина (чому Росія виводить менше кораблів у Чорне море – 24 канал) – це те, що самих ракет "Калібр" у росіян стає все менше, вони вже багато їх випустили,

– заявив Риженко.

Як швидко запускаються ракети з кораблів

Ветеран ВСМ зазначив, що корабель з ракетами "Калібр" у морі готується до атаки кілька хвилин – дається сигнал і через 5 хвилин перша ракета може стартувати.

"Що стосується інших кораблів і підводних човнів, то їх бойова готовність складає 3 – 4 години. По сигналу вони готуються і потім по цілях випускають ракети", – додав він.

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"Впливає і "бавовна" в Росії"

Військовий експерт запевнив, що на присутність у морі російських кораблів впливає і "бавовна".

Після атаки морських дронів був пошкоджений фрегат "Адмірал Макаров" і один ракетний корвет "Буян-М",

– припустив Риженко.

За його словами, "бавовна" в інших містах теж впливає на атаки з кораблів.

"Це показує, що кораблі можуть бути під ризиком, бо вони є пріоритетними військовими цілями для нас, адже несуть загрозу. Росіяни розуміють, що при наявності необхідної зброї ми будемо їх знищувати", – заявив ветеран ВМС.

Експерт розповів, що після атаки дронами 29 жовтня росіяни посилили свою протидиверсійну оборону пункту базування Севастополя. "Вже за тиждень вони поставили катери в бухті, шукають підводні об'єкти, раніше такого ніколи не було", – додав він.

Крім того, на думку Риженка, вибухи в Криму і на аеродромах – це серйозні для окупантів сигнали.

Чи може Росія зараз висадити десант на узбережжі Одеси? Військовий експерт запевнив, що на початку війни було три спроби росіян висадити десант в Одесі, проте їм це не вдалося.

Зараз немає умов для проведення операції висадки десанту на нашому узбережжі з боку Росії. Хоча всі кораблі у Росії приведені до готовності, також вони відмобілізували бригаду морської піхоти,

– відповів Риженко.

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