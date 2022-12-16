Об этом 24 каналу сказал заместитель начальника штаба ВМС Украины в 2004-2020 годах и военный эксперт Андрей Рыженко. Он назвал основные причины, по которым Россия уменьшила количество носителей "Калибров" в море.

Важно Россия атаковала Украину 76 ракетами: силы ПВО сбили аж 60, – Залужный

Две причины уменьшения российских кораблей в море

Эксперт объяснил, что сейчас среди ракетной группировки в Черноморском флоте России боеспособны:

один – два фрегата,

два ракетных корвета типа "Буян-М",

четыре подводных лодки.

"Они в принципе могут сконцентрировать около 40 ракет "Калибров" в запле, но эти корабли действуют в общей операции массовой атаки по энергосистеме Украины", – сказал Рыженко.

Он отметил, что всю неделю не было ни одного корабля в море. Военный эксперт это связывает с штормовыми условиями очевидно, что Россия скрыла их.

Заметим! В пятницу, 16 декабря, российские оккупанты атаковали Украину – выпустили более 60 ракет. Ракеты ТУ-95, Х-555, Х-101 запустили с самолетов, также были пуски "Калибров" с Черного моря.



Впоследствии в ОК "Юг" сообщили, что враг запускал крылатые ракеты морского базирования с фрегата "Адмирал Макаров" из акватории Черного моря. Еще несколько пусков Х-22 оккупанты совершили из дальних бомбардировщиков Ту-22М3 над акваторией Азовского моря.

Вторая причина (почему Россия выводит меньше кораблей в Черное море – 24 канал) – это то, что самих ракет "Калибр" у россиян становится все меньше, они уже много их выпустили.

– заявил Рыженко.

Как быстро запускаются ракеты с кораблей

Ветеран ВСМ отметил, что корабль с ракетами "Калибр" в море готовится к атаке несколько минут – дается сигнал и через 5 минут первая ракета может стартовать.

"Что касается других кораблей и подлодок, то их боевая готовность составляет 3 – 4 часа. По сигналу они готовятся и затем по целям выпускают ракеты", – добавил он.

Рыженко рассказал о подготовке России к наступлению и атак с моря: видео



"Влияет и "хлопки" в России"

Военный эксперт заверил, что на присутствие в море российских кораблей влияет и "хлопки".

После атаки морских дронов был поврежден фрегат "Адмирал Макаров" и один ракетный корвет "Буян-М",

– предположил Рыженко.

По его словам, "хлопки" в других городах тоже влияют на атаки с кораблей.

"Это показывает, что корабли могут быть под риском, потому что они являются приоритетными военными целями для нас, ведь несут угрозу. Россияне понимают, что при наличии необходимого оружия мы будем их уничтожать", – заявил ветеран ВМС.

Эксперт рассказал, что после атаки дронами 29 октября россияне усилили свою противодиверсионную оборону. пункт базирования Севастополя. "Уже через неделю они поставили катера в бухте, ищут подводные объекты, раньше такого никогда не было", – добавил он.

Кроме того, по мнению Рыженко, взрывы в Крыму и на аэродромах – это серьезные для оккупантов сигналы.

Может ли Россия сейчас взорвать десант на побережье Одессы? Военный эксперт заверил, что в начале войны было три попытки россиян висадить десант в Одессе, однако им этого не удалось.

Сейчас нет условий для операции высадки десанта на нашем побережье со стороны России. Хотя все корабли в России приведены в готовность, также они отмобилизовали бригаду морской пехоты,

– ответил Рыженко.

Новый массированный удар по Украине: какие последствия