Очередное абсурдное заявление от российских чиновников

Валентина Матвиенко цинично заявила, что Украина провела "мощную информационную атаку". Все для того, чтобы якобы заставить мир думать, что Москва готовится к нападению.

К теме Беременных и женщин с малыми детьми воинский учет также не обойдет – Минобороны

Информацию о подготовке к нападению политик назвала "выдумками". "Это фейковая история для формирования общественного мнения против России", – подчеркнула Матвиенко.

В Украине объявили военную мобилизацию женщин. Все женщины, даже беременные, должны и обязаны пойти в военкомат и встать на учет. Как назвать это, кроме как военной истерией? Я не знаю ни одной страны мира, где была бы объявлена мобилизация женщин до 60 лет, если не ошибаюсь,

– сказала чиновница.

Она добавила, что в Украине "даже из утюга, а не только по радио или телевидения, ежедневно говорят о том, что Россия – агрессор, который готовится к войне". Не понятно, что так возмущает российскую чиновницу, ведь именно Москва в 2014 году оккупировала украинский Крым и часть Донбасса.

Для чего нужен воинский учет женщин

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный заверил, что после постановки на учет никаких изменений в жизни женщин не будет. Он подчеркнул, что о призыве или обязательной мобилизации не говорится.

Новая инициатива имеет целью узнать, какие есть специалистки в стране и могут присоединиться к обороне государства. Все для того, чтобы быть готовым к любому развитию событий.

Россия может готовиться к нападению: коротко

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что Россия стянула к нашим границам 122 тысячи военных. Ранее разведка говорила, что нападение может произойти в январе – феврале 2022 года.

В США говорят, что готовы ввести против Москвы серьезные санкции в случае вторжения в Украину.

В России же цинично утверждают, что "никогда первыми не нападают". Кремль требует, чтобы НАТО не брало в свой состав Украину. В противном случае Россия угрожает угрозой войны в Европе.

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