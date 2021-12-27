Чергова абсурдна заява від російських чиновників

Валентина Матвієнко цинічно заявила, що Україна провела "потужну інформаційну атаку". Все для того, щоб нібито змусити світ думати, що Москва готується до нападу.

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Інформацію про підготовку до нападу політикиня назвала "вигадками". "Це фейкова історія для формування суспільної думки проти Росії", – наголосила Матвієнко.

В Україні оголосили військову мобілізацію жінок. Усі жінки, навіть вагітні, повинні і зобов'язані піти у військкомат і стати на облік. Як назвати це, окрім як військовою істерією? Я не знаю жодної країни світу, де була б оголошена мобілізація жінок до 60 років, якщо не помиляюся,

– сказала чиновниця.

Вона додала, що в Україні "навіть з праски, а не лише з радіо чи телебачення, щодня говорять про те, що Росія – агресор, який готується до війни". Не зрозуміло, що так обурює російську чиновницю, адже саме Москва у 2014 році окупувала український Крим та частину Донбасу.

Для чого потрібен військовий облік жінок

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний запевнив, що після взяття на облік жодних змін у житті жінок не буде. Він наголосив, що про призов чи обов'язкову мобілізацію не мовиться.

Нова ініціатива має на меті дізнатись, які спеціалістки є в країні та можуть долучитись до оборони держави. Все для того, щоб бути готовим до будь-якого розвитку події.

Росія може готуватися до нападу: коротко

Секретар РНБО України Олексій Данілов заявив, що Росія стягнула до наших кордонів 122 тисячі військових. Раніше розвідка говорила, що напад може відбутися у січні – лютому 2022 року.

У США кажуть, що готові ввести проти Москви серйозні санкції у разі вторгнення в Україну.

У Росії ж цинічно стверджують, що "ніколи першими не нападають". Кремль вимагає, щоб НАТО не брало до свого складу Україну. В іншому разі Росія погрожує загрозою війни у Європі.

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