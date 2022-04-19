В России не осталось ни одной бригады морской пехоты, которая не понесла бы потери в Украине, – CIT

Морская пехота – это одно из самых боеспособных и подготовленных подразделений России. Но и они гибнут в бою от рук украинских ВСУ. Аналитики CIT выяснили, что каждая бригада российской морской пехоты понесла потери в Украине.

Аналитическая группа Conflict Intelligence Team заметила новость о гибели морпеха 61 отдельной бригады морской пехоты России.

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По словам специалистов, таким образом уже не осталось бригады российской морской пехоты, которая бы не понесла потери в Украине.

Их потери важны на фоне слухов о возможном дальнейшем нападении на Молдову. Если самые боеспособные подразделения во многом потеряли силы, нападать на Молдову, Польшу или страны Балтии нечем,

– говорится в отчете CIT.

Минобороны РФ в докладах занижают количество утрат. Последние цифры, которые обнародовали, составили 1351 погибшего. В то же время они убеждают, что на стороне Украины пало более 30 тысяч военных.

"То есть они создают картину, что потери с российской стороны есть, но они гораздо меньше, чем с украинской стороны, что все идет успешно", – добавили аналитики.

В то же время, как отмечают политики, несмотря на затопление крейсера "Москва", гибель генералов и тяжелую ситуацию для России, Путин продолжает верить, что он сейчас побеждает войну.

К слову, Черноморский флот России терпит потери в войне против Украины не только на море, но и на суше. Военнослужащие, как минимум, двух бригад морской пехоты отказались от участия в войне в Украине из-за потерь побратимов.

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