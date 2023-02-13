Сейчас у России есть проблема, поскольку использует традиционную доктрину любых затрат, без учета того факта, имеет ли резервы или возможность их быстрого пополнения. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт и заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь.

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В России не способны противоречить прихотям Путина

В то же время, в доктринах цивилизованных стран нет такого подхода, когда задача выполняется ценой любых потерь. А есть абсолютно четкий подход и понимание, какие цели можно выполнить, а не какие хочется, чтобы выполнили, как-вот у Владимира Путина.

Так, российскому диктатору захотелось, чтобы 24 февраля прошлого года 150 тысяч личного состава оккупировали Украину, но это физически невозможно. По мнению военного эксперта, генералы могли говорить об этом главе Кремля, но ему было все равно.

Также Путину сейчас хочется, чтобы его войска оккупировали Донбасс до конца февраля. Это невозможно физически, но ему нужен результат, потому что он уже не может рассказывать сказочки,

– отметил Самусь.

Он добавил, что у российского диктатора много таких фантазий и реализуются они через постановку конкретных боевых задач, которые невозможно выполнить, если учитывать реальные возможности и уровень подготовки личного состава, а также техническую готовность и возможности вооружения.

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"Это все не учитывается, Путин исходит из своих политических и психологических комплексов. А военные выполняют эти задачи, потому что в их модели управления невозможно не выполнять приказ. У них так принято, что любой идиотский приказ должен быть исполнен", – сказал военный эксперт.

По его словам, это обычный боевой устав России и его реализация.

Потери России по состоянию на 13 февраля

С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла в Украине 138 340 своих солдат. Только за минувшие сутки ВСУ ликвидировали 560 единиц личного состава российской армии, а также немало военной техники: