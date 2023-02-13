Зараз Росія має через це проблему, оскільки використовує традиційну доктрину будь-яких витрат, без урахування того факту, чи має резерви або можливість їх швидкого поповнення. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт і заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь.

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В Росії не здатні суперечити забаганкам Путіна

Водночас у доктринах цивілізованих країн немає такого підходу, коли завдання виконується ціною будь-яких втрат. А є абсолютно чіткий підхід та розуміння, які цілі можна виконати, а не які хочеться, щоб виконали як-от у Владіміра Путіна.

Так, російському диктатору захотілося, щоб 24 лютого минулого року 150 тисяч особового складу окупували Україну, але це фізично неможливо. На думку військового експерта, генерали могли говорити про це очільнику Кремля, але йому було все одно.

Так само Путіну зараз хочеться, щоб його війська окупували Донбас до кінця лютого. Це неможливо фізично, але йому треба результат, бо він вже не може розповідати казочки,

– зазначив Самусь.

Він додав, що у російського диктатора є багато таких фантазій і реалізуються вони через постановку конкретних бойових завдань, які неможливо виконати, якщо враховувати реальні можливості та рівень підготовки особового складу, а також технічну готовність та можливості озброєння.

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"Це все не враховується, Путін виходить зі своїх політичних та психологічних комплексів. А військові виконують ці завдання, бо в їхній моделі управління неможливо не виконувати наказ. У них так заведено, що будь-який ідіотський наказ має бути виконаний", – сказав військовий експерт.

За його словами, це звичайний бойовий статут Росії та його реалізація.

Втрати Росії станом на 13 лютого

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні 138 340 своїх солдатів. Тільки за минулу добу ЗСУ ліквідували 560 одиниць особового складу російської армії, а також чимало військової техніки: