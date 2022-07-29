россии не удастся никого обмануть: Украина вынесла новость об Оленовке на самый высокий уровень

российские оккупанты совершили теракт в Оленовке, в результате которого погибли украинские военные, попавшие к ним в плен. Однако захватчикам не удастся никого обмануть, обвинив во всем ВСУ.

Об этом во время своего вечернего обращения рассказал президент Владимир Зеленский, сообщает 24 канал. Он подчеркнул, что это было очередное российское военное преступление.

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Оккупантам не удастся никого обмануть

Зеленский рассказал, что 29 июля заслушал доклады об ударе оккупантов в Оленовке Донецкой области.

Это было сознательное российское военное преступление, сознательное массовое убийство украинских военнопленных. Более 50 погибших,

– добавил президент.

По его словам, когда защитники завода "Азовсталь" вышли из завода, ООН и Международный комитет Красного Креста выступили гарантами жизни и здоровья украинских бойцов.

"Вооруженные Силы Украины, Служба безопасности, Главное управление разведки и уполномоченный Верховной Рады Украины выступили с совместным заявлением в ООН, Красный Крест как гаранты тех договоренностей относительно защитников "Азовстали". Поддерживаю это заявление", – отметил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что сейчас гаранты должны отреагировать и защитить жизни сотен украинских военнопленных.

"И добавлю от себя: должно быть четкое юридическое признание россии государством-спонсором терроризма. Особенно я обращаюсь к Соединенным Штатам Америки – решение необходимо, необходимос ейчас. россия доказала многочисленными терактами, что является крупнейшим источником терроризма в мире сегодня. Это – факт", – заметил глава государства.

Президент добавил, что украинские дипломаты вынесли информацию о российском ударе по Оленовке на самый высокий международный уровень.

"Совбез ООН проинформирован. Все участники международных отношений будут знать, что произошло на самом деле. россии никого не удастся обмануть ", – заявил Зеленский.

Глава государства подытожил, что также международное сообщество проинформировали обо всех деталях противодействия Украины российскому террору голодом.

Смотрите вечернее обращение Владимира Зеленского:

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