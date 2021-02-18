Россия пока не будет ускорять процесс присоединения Донбасса к своей территории. Постоянный представитель Украины при Организации Объединенных Наций Сергей Кислица считает, что сейчас это Кремлю невыгодно.

Об этом Кислица сообщил в интервью.

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Для России присоединение Донбасса сейчас будет катастрофой

Никакой пользы от такого шага Кремль не получит – ни экономической, ни политической, ни социальной.

Потому что она (Россия – 24 канал) это бремя не потянет. Да и не стоит забывать о том, как на это может отреагировать международное сообщество. Это для РФ будет полной катастрофой,

– считает Кислица.

Цель Москвы – ослабление соседей

Однако, добавил дипломат, Москва таки имеет целью максимальное обессиливание и поглощение Украины.

Интересам Москвы по-прежнему отвечает обескровливание, ослабление соседей. Ей нужно, чтобы все соседние страны не имели возможности противостоять,

– отметил Кислица.

Путин заявил, что "не оставит Донбасс"

Отметим, недавно президент России Владимир Путин сообщил, что Россия "не покинет Донбасс". О присоединении территории, то глава Кремля отметил, что это сложный вопрос и его решение должно быть в пользу всех россиян.

Такое высказывание Путина пришлось объяснять его пресс-секретарю Дмитрию Пескову. Он отметил, что глава Кремля говорил о том, что на Донбассе нельзя покинуть русскоязычных граждан. Ведь, убежден Песков, кроме России им якобы помочь некому.

Важно! Конституция Украины гарантирует социальное обеспечение всем без исключения украинским гражданам, где бы они ни находились и на каком бы языке ни общались.