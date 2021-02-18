России невыгодно сейчас присоединять Донбасс, – постпред Украины в ООН Сергей Кислица
Россия пока не будет ускорять процесс присоединения Донбасса к своей территории. Постоянный представитель Украины при Организации Объединенных Наций Сергей Кислица считает, что сейчас это Кремлю невыгодно.
Источник:"Лівий берег"
Об этом Кислица сообщил в интервью.
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Для России присоединение Донбасса сейчас будет катастрофой
Никакой пользы от такого шага Кремль не получит – ни экономической, ни политической, ни социальной.
Потому что она (Россия – 24 канал) это бремя не потянет. Да и не стоит забывать о том, как на это может отреагировать международное сообщество. Это для РФ будет полной катастрофой,
– считает Кислица.
Цель Москвы – ослабление соседей
Однако, добавил дипломат, Москва таки имеет целью максимальное обессиливание и поглощение Украины.
Интересам Москвы по-прежнему отвечает обескровливание, ослабление соседей. Ей нужно, чтобы все соседние страны не имели возможности противостоять,
– отметил Кислица.
Путин заявил, что "не оставит Донбасс"
Отметим, недавно президент России Владимир Путин сообщил, что Россия "не покинет Донбасс". О присоединении территории, то глава Кремля отметил, что это сложный вопрос и его решение должно быть в пользу всех россиян.
Такое высказывание Путина пришлось объяснять его пресс-секретарю Дмитрию Пескову. Он отметил, что глава Кремля говорил о том, что на Донбассе нельзя покинуть русскоязычных граждан. Ведь, убежден Песков, кроме России им якобы помочь некому.
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