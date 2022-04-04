В России новые авто подорожали на 40%

Новые автомобили в России подорожали в среднем на 40% за март. Поднятие цен произошло из-за девальвации рубля и прекращения поставок.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на опрос, который провели среди дилеров, и на данные "Автостату", передает 24 канал.

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Какие авто больше всего подорожали

Больше всего – почти на 60% – подорожали машины премиум-класса. Из-за санкций США, ЕС и Японии запретили их поставки в Россию. Также санкции вызвали и огромные логистические проблемы.

Именно здесь – основной дефицит, который будет усиливаться с каждым днем, и мы уже это чувствуем,

– отмечают дилеры.

По данным "Автостата", в 26 официально представленных на рынке РФ автоконцернов, которые не убрали прайс-листы с сайтов, машины подорожали на 35 – 45%.

Россия скоро будет без автомобилей

Помимо иномарок дорожают и изделия и российского автопрома. АвтоВАЗ, по данным "Автостата", повысил цены на 11 – 47% в зависимости от модели и комплектации. Стоимость самой популярной иномарки Kia выросла на 24 – 39%.

"По автомобилям среднего ценового сегмента запасы больше, однако остановлены не только отгрузки, но и локальные производства. Дефицит машин растет", говорят продавцы автомобилей.