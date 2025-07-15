Посол Украины в США в 2015 – 2019 годах Валерий Чалый отметил в разговоре с 24 Каналом, что ситуация в мире сейчас очень сложная. Однако Запад и, в частности, США имеют возможности использовать ее в своих интересах.

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С какой целью Китай поддерживает Россию в войне?

Чалый отметил, что выход из войны наступает на высшей точке эскалации. В спокойной ситуации никто из нее не выходит, поэтому война может длиться десятилетия.

Однако если обострение будет максимальным, страна-агрессор истощится и ее определенные преимущества будущего будут гораздо меньшими, чем потери уже сегодня, тогда можно ожидать от Москвы какой-то переговорной позиции,

– предположил он.

Сегодня же Россия к этому не готова, потому что, по мнению экс-посла в США, нет ударов по Москве, а российское общество находится в совершенно другом настроении, чем раньше. Война дала россиянам заработки, которые они не получали.

Однако этот ресурс исчерпывается. На 2026 год у России уже нет 160 миллиардов долларов, чтобы финансировать войну. Если ударить по ее экономике санкциями, эмбарго и сейчас усилить Украину оружием, тогда можно найти окно возможности выхода из широкомасштабной войны в Европе,

– уверен он.

Конечно Китай не оставит Россию без поддержки в этой войне. Однако Пекин помогает России не проиграть. Он не будет помогать ей просто выиграть, потому что китайцы видят, что Украина не капитулирует.

Китай не будет участвовать в игре, где он будет среди тех, кто не одержал победу. Потому что это подточит все его планы по контролю Тайваня,

– подчеркнул экс-посол в США.

Сегодня преимущество России в том, что Северная Корея передала ей, по определенным данным, 15 миллионов готовых снарядов, а в Европе такого количества оружия не было. Сейчас она начала его производить, поэтому понятно, что примерно в 2029 – 2030 годах начнется обострение. Тогда у России будет ноль шансов.

Владимиру Путину нужно закончить все сейчас, ведь Китай будет его подталкивать и ослаблять США руками россиян. А США считают, что таким образом ослабляют Китай. Однако это очень сложная концепция, считает дипломат, потому что она предусматривает долгую войну, которая может закончиться непредсказуемо.

Поэтому Украине нужно делать все возможное, чтобы в 2025 году максимально сконцентрировать свои силы. Нам необходимы дальнобойные ракеты, новые разработки, ведь то, что нам сейчас снова предлагают – еще больше снарядов, еще больше ракет для HIMARS и Patriot – это не о завершении войны,

– подчеркнул Валерий Чалый.

В то же время ракеты дальностью 1000 километров для Украины могут стать реальным выходом из войны. Потому что, как заметил дипломат, если запустить 100 ракет по Москве, а потом сказать, что есть еще 900, тогда Путин точно выйдет из войны.

Напомним, что после заявлений Дональда Трампа о возможном введении пошлин в отношении торговых партнеров России, глава Китая Си Цзиньпинь подчеркнул необходимость "усилить взаимную поддержку на многосторонних форумах" Пекина и Москвы. Также между КНР и Россией происходит "углубление" доверия" и вместе они создают "модель нового типа международных отношений".