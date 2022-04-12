России очень сложно набрать людей для войны в Украине, – Анна Маляр

Российской армии нужен перерыв, чтобы перегруппироваться, восстановить разбитую технику и личный состав. Они сейчас этим занимаются, чтобы продолжить войну.

Об этом рассказала Анна Маляр, заместитель министра обороны Украины, в эфире 24 канала. Она также добавила, что россияне не отказываются от плана по захвату Украины.

Читайте также Враг концентрирует большие силы, чтобы захватить Юг, – Маляр

Молниеносного захвата Киева и Украины не произошло, именно поэтому россиянам нужно как-то оправдывать собственное присутствие на нашей территории,

– отметил заместитель министра обороны Украины.

Проблемы оккупантов с набором в армию

"Самая достижимая цель – захват Донбасса, именно поэтому россияне пытаются там закрепиться. Это присутствие и цель оправдывать все сложнее, ведь Украина сделала все возможное, чтобы все понимали, что российские мужчины едут сюда, как пушечное мясо," – сообщает Маляр.

По словам заместителя Алексея Резникова, в России очень сложно набрать людей, которые пошли бы воевать в Украину, это действительно правда.

Основные проблемы армии России и успехи ВСУ: смотрите видео



