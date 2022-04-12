Про це розповіла Ганна Маляр, заступниця міністра оборони України, у ефірі 24 каналу. Вона також додала, що росіяни не відмовляються від плану із захоплення України.

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Блискавичного захоплення Києва та України не відбулося, саме тому росіянам потрібно якось виправдовувати власну присутність на нашій території,

– зазначиа заступниця міністра оборони України.

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"Найбільш досяжною є мета із захоплення Донбасу, саме тому росіяни намагаються там закріпитися. Цю присутність та мету виправдовувати все складніше, адже Україна зробила все можливе, аби всі розуміли, що російські чоловіки їдуть сюди, як гарматне м'ясо," – повідомляє Маляр.

За словами заступниці Олексія Резнікова, у Росії дуже складно набрати людей, які б пішли воювати в Україну, це дійсно правда.

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