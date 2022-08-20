россии они не нужны: как жители Донбасса стали расходным материалом для путина

Жены пленных боевиков квазиреспублики на Луганщине обратились к путину. Они пожаловались, что пленных из псевдореспублик не меняют.

Про них все забыли и бросили в плену, где они оказались еще в начале войны. россии они не нужны.

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Почему нет обмена

Обменять пленных можно было бы легко и быстро. Ведь в плену у рф много украинских солдат, и Украина готова к обмену. Но путину важнее издеваться над украинскими пленными, чем спасать своих.

Поэтому россияне лучше устроят постановочное судилище над "Азовом", чем вытянут тех, кто воевал за россию.

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Показательная история

Все, кто идет воевать за квазиреспублики, должны знать, что в случае плена их никто выручать не будет. Кадыровцев бы обменяли. А жители Донбасса – расходный материал. На них россии плевать, их используют и бросят.

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