россии они не нужны: как жители Донбасса стали расходным материалом для путина
Источник:фейсбук Дениса Казанского
Жены пленных боевиков квазиреспублики на Луганщине обратились к путину. Они пожаловались, что пленных из псевдореспублик не меняют.
Про них все забыли и бросили в плену, где они оказались еще в начале войны. россии они не нужны.
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Почему нет обмена
Обменять пленных можно было бы легко и быстро. Ведь в плену у рф много украинских солдат, и Украина готова к обмену. Но путину важнее издеваться над украинскими пленными, чем спасать своих.
Поэтому россияне лучше устроят постановочное судилище над "Азовом", чем вытянут тех, кто воевал за россию.
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Показательная история
Все, кто идет воевать за квазиреспублики, должны знать, что в случае плена их никто выручать не будет. Кадыровцев бы обменяли. А жители Донбасса – расходный материал. На них россии плевать, их используют и бросят.
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