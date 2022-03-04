В России осталось ресурсов на войну до воскресенья, – Христо Грозев

Журналист-расследователь Христо Грозев считает, что у России осталось ресурсов на войну до воскресенья. Также на следующей неделе Москву ждет еще серия жестких санкций.

Расследователь Bellingcat считает, что после окончания ресурсов россиян ждет крах. Его заявление было распространено СМИ.

К теме Россия напала на Украину: хронология основных событий

Россию ждет еще больше жестких санкций

По словам Грозева, на следующей неделе Москву ждут новые жесткие санкции. Более того, масштаб будет таким значительным, какого раньше не было в мире. Вероятно, что карательные ограничения коснутся главы Кремля Владимира Путина.

Арестович предположил, что нападение россиян будет продолжаться еще 2 – 3 дня

Отметим, ранее внештатный советник главы ОП Алексей Арестович предположил, что наступление россиян может продолжаться 2 – 3 дня. Преимущественно это будет происходить на южном направлении.

Также он рассказал, что в Украине сейчас 8 армий России, а на защите всего государства Кремль оставил только 2.

Подписывайтесь на телеграмм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важные новости.