В России отложили законопроект об изменениях призыва в армию

В России хотят обязать мужчин призывного возраста приходить в военкомат, если им не пришла повестка. Рассмотрение законопроекта отложили.

Депутаты Госдумы 22 февраля рассмотрели во втором чтении этот законопроект. Они перенесли дату рассмотрения законопроекта на апрель, пишут российские СМИ.

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Что хотят изменить для призывников

Принятие законопроекта позволит военному комиссариату направлять повестку о призыве по почте заказным письмом. Факт получения повестки высчитывали бы от даты получения заказного письма.

Если же призывник не получил повестку, он должен самостоятельно явиться в военкомат к первому дню объявления призыва.

За неявку призывников хотят наказывать в уголовном порядке.

Отложение законопроекта имеет некоторые "плюсы" для Украины. Причина в том, что российские призывники могут в дальнейшем уклоняться от службы, не опасаясь уголовной ответственности.

Россия пытается найти резервы для войны с Украиной и проводит мобилизацию на территориях оккупированного Донбасса и Крыма. В то же время часть российских военных пытается избежать отправки на фронт.

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