Об этом в эфире 24 Канала сказал политтехнолог Борис Тизенгаузен. Он назвал истинную причину, которая более чем реальна.
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Боятся правды
"Бессмертный полк" – российская пропагандистская акция, включающая в себя мирный марш с портретами погибших вроде бы родственников во Второй мировой войне. С начала 2014 года она охватила множество российских городов с целью публичной демонстрации так называемого патриотизма. Проводится обычно 9 мая. Впрочем, в этом году очная акция была отменена по всей России, включая Сибирь и Урал, подчеркнул политтехнолог. И это немаловажный нюанс.
Никто бы не стал бить по мирным людям. Дело в том, что они (россияне – 24 Канал) начали цеплять портреты своих орков, погибших в Украине. И когда эти потери визуализировались в количестве портретов, тогда все прозрели бы. Поэтому они отменили этот "полк". И я думаю, что не только в этом году,
– предположил он.
Борис Тизенгаузен об отмененной акции в России: смотреть видео
В России отменяют парады: что известно
- В Курске и Белгороде отменили парад 9 мая вроде бы в целях безопасности. Эти области граничат с Украиной. Впрочем, российские главы не уточнили, что именно угрожает безопасности этих городов.
- Во временно оккупированном Крыму россияне отменили сразу несколько демонстраций. Речь идет о параде 1 мая, 9 мая и шествии "Бессмертный полк". Здесь также ссылались на "меры безопасности". Примечательно, что ранее кремлевский гауляйтер Сергей Аксенов уверенно заявлял, что не боится контрнаступления ВСУ.
- К слову, так называемый "мэр" Севастополя заявлял, что в городе парад все-таки проведут, несмотря на предыдущие заявления.
- Непосредственно в Москве отменили парад 1 мая из-за опасений терактов.