Про це в ефірі 24 Каналу сказав політтехнолог Борис Тизенгаузен. Він назвав справжню причину, яка більш ніж реальна.
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Бояться правди
"Безсмертний полк" – російська пропагандистська акція, яка включає в себе мирний марш із портретами загиблих начебто родичів у Другій світовій війні. З початку 2014 року вона охопила велику кількість російських міст з метою публічної демонстрації так званого патріотизму. Проводиться зазвичай 9 травня. Утім, цього року очну акцію скасували по всій Росії, включно із Сибіром та Уралом, наголосив політтехнолог. І це важливий нюанс.
Ніхто б не став бити по мирним людям. Справа в тому, що вони (росіяни – 24 Канал) почали б чіпляти портрети своїх орків, які загинули в Україні. І коли ці втрати візуалізувалися в кількості портретів, тоді усі б прозріли. Тому вони скасували цей "полк". І я думаю, що не тільки в цьому році,
– припустив він.
Борис Тизенгаузен про скасовану акцію в Росії: дивитись відео
В Росії скасовують паради: що відомо
- У Курську та Бєлгороді скасували парад 9 травня начебто в цілях безпеки. Ці області межують з Україною. Утім, російські керманичі не уточнили, що саме загрожує безпеці цих міст.
- У тимчасово окупованому Криму росіяни скасували одразу декілька демонстрацій. Мовиться про парад 1 травня, 9 травня та ходу "Безсмертний полк". Тут також посилалися на "заходи безпеки". Примітно, що раніше кремлівський гауляйтер Сєргєй Аксьонов упевнено заявляв, що не боїться контрнаступу ЗСУ.
- До слова, так званий "мер" Севастополя заявляв, що в місті парад таки проведуть попри попередні заяви.
- Безпосередньо у Москві скасували парад 1 травня через побоювання терактів.