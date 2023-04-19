Про це в ефірі 24 Каналу сказав політтехнолог Борис Тизенгаузен. Він назвав справжню причину, яка більш ніж реальна.

Дивіться також Паради до 9 травня в Росії скасовують через панічний страх Путіна, – Фейгін

Бояться правди

"Безсмертний полк" – російська пропагандистська акція, яка включає в себе мирний марш із портретами загиблих начебто родичів у Другій світовій війні. З початку 2014 року вона охопила велику кількість російських міст з метою публічної демонстрації так званого патріотизму. Проводиться зазвичай 9 травня. Утім, цього року очну акцію скасували по всій Росії, включно із Сибіром та Уралом, наголосив політтехнолог. І це важливий нюанс.

Ніхто б не став бити по мирним людям. Справа в тому, що вони (росіяни – 24 Канал) почали б чіпляти портрети своїх орків, які загинули в Україні. І коли ці втрати візуалізувалися в кількості портретів, тоді усі б прозріли. Тому вони скасували цей "полк". І я думаю, що не тільки в цьому році,

– припустив він.

Борис Тизенгаузен про скасовану акцію в Росії: дивитись відео

В Росії скасовують паради: що відомо