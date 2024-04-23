В российском МИД назвали слова Дуды провокационными. Офицер ВСУ и политолог Тарас Березовец в эфире 24 Канала прокомментировал заявление пропагандистки, отметив, что в Кремле переживают, ведь подлетное время в Москву уменьшилось.

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Кремль напуган

Российская пропагандистка Мария Захарова решила, что Варшаве хочется привлечь внимание генштаба России. Она пригрозила Дуде: если Польша разместит у себя американскую "ядерку", будет прямое военное столкновение, – ее территория будет легитимной целью для России.

"Все прекрасно понимают, что после провала испытания над Киевом гиперзвуковых ракет "Циркон", которые были представлены как "вундервафля" и обе были успешно сбиты, у Путина осталось не так много козырей", – сказал офицер ВСУ.

Интересно! "Циркон" – очередное российское "чудо-оружие", помпезно презентованное Владимиром Путиным в 2019 году. Это экспериментальная противокорабельная крылатая ракета с гиперзвуковой воздушно-реактивной двигательной установкой. Россияне преувеличили возможности "Циркона". Во время обстрела Киева 7 февраля Украине удалось уничтожить эти ракеты.

Что означают угрозы Польши

Березовец вспомнил, что 8 лет назад Россия вышла из Договора о контроле за обычными типами вооружений, который был подписан в 1990 году представителями НАТО и Варшавского договора. Недавно о выходе также заявил белорусский диктатор Александр Лукашенко.

Тогдашний президент США Рональд Рейган и последний глава СССР Михаил Горбачев договорились о максимальных цифрах размещения обычных типов вооружения в Европе. На европейской части Советского Союза, а именно в странах Балтии и Украине, должно было быть расположено прописанное количество танков, артиллерии, САУ, самолетов.

Поскольку Владимир Путин готовился к войне с НАТО и Украиной, ему нужно было разорвать это соглашение, чтобы сконцентрировать большее количество оружия. Он продолжает придерживаться своей концепции, теперь уже легально размещая вооружение на территории Беларуси.

Запад же придерживается договора, чтобы постоянно давить на Россию. Компенсировать увеличение военного присутствия страны-агрессора в европейской части можно ядерным оружием. Поэтому Путин через российских пропагандистов будет кричать о якобы нарушении "российских правил".

Что интересно, на днях глава российского МИД Сергей Лавров неожиданно заявил, что Россия готова вернуться в Договор о запрещении ядерных испытаний, – это уже "пробный шар",

– отметил Тарас Березовец.

"Они поняли, что НАТО будет наращивать количество ядерных боеголовок в Центрально-Восточной Европе, поэтому надо что-то с этим срочно делать, потому что не имеют чем ответить. Это говорит о том, что они в очередной раз "выстрелили себе в ногу", а когда осознали, решили "отмотать назад". Из-за этого есть конвульсии Захаровой, Лаврова", – добавил политолог.

США готовились к ядерному удару по Украине