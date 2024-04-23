У російському МЗС назвали слова Дуди провокаційними. Офіцер ЗСУ та політолог Тарас Березовець в етері 24 Каналу прокоментував заяву пропагандистки, зауваживши, що у Кремлі переймаються, адже підлітний час до Москви зменшився.

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Кремль наляканий

Російська пропагандистка Марія Захарова вирішила, що Варшаві хочеться привернути увагу генштабу Росії. Вона пригрозила Дуді: якщо Польща розмістить у себе американську "ядерку", буде пряме військове зіткнення, – її територія буде легітимною ціллю для Росії.

"Усі прекрасно розуміють, що після провалу випробування над Києвом гіперзвукових ракет "Циркон", які були представлені як "вундервафля" та обидві були успішно збиті, у Путіна залишилося не так багато козирів", – сказав офіцер ЗСУ.

Цікаво! "Циркон" – чергова російська "диво-зброя", помпезно презентована Владіміром Путіним 2019 року. Це експериментальна протикорабельна крилата ракета з гіперзвуковою повітряно-реактивною рушійною установкою. Росіяни перебільшили можливості "Циркону". Під час обстрілу Києва 7 лютого Україні вдалося знищити ці ракети.

Що означають погрози Польщі

Березовець пригадав, що 8 років тому Росія вийшла з Договору про контроль за звичайними типами озброєнь, який був підписаний у 1990 році представниками НАТО та Варшавського договору. Нещодавно про вихід також заявив білоруський диктатор Алєксандр Лукашенко.

Тодішній президент США Рональд Рейган й останній глава СРСР Михайло Горбачов домовилися про максимальні цифри розміщення звичайних типів озброєння в Європі. На європейській частині Радянського Союзу, а саме в країнах Балтії та Україні, мала бути розташована прописана кількість танків, артилерії, САУ, літаків.

Оскільки Владімір Путін готувався до війни з НАТО та Україною, йому потрібно було розірвати цю угоду, аби сконцентрувати більшу кількість зброї. Він продовжує дотримуватися своєї концепції, тепер уже легально розміщуючи озброєння на території Білорусі.

Захід же дотримується договору, аби постійно тиснути на Росію. Компенсувати збільшення військової присутності країни-агресорки у європейській частині можна ядерною зброєю. Тому Путін через російських пропагандистів кричатиме про буцім порушення "російських правил".

Що цікаво, днями глава російського МЗС Сєргєй Лавров несподівано заявив, що Росія готова повернутися в Договір про заборону ядерних випробувань, – це вже "пробна куля",

– зазначив Тарас Березовець.

"Вони зрозуміли, що НАТО нарощуватиме кількість ядерних боєголовок в Центрально-Східній Європі, тому треба щось з цим терміново робити, бо не мають чим відповісти. Це говорить про те, що вони в чергове "вистрілили собі в ногу", а коли усвідомили, вирішили "відмотати назад". Через це є конвульсії Захарової, Лаврова", – додав політолог.

США готувалися до ядерного удару по Україні