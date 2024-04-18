Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан розповів 24 Каналу, що росіяни останні кілька десятків років мають технічну можливість використовувати ядерну зброю. Однак з якої ноги встане Путін і дасть команду, розрахувати практично неможливо, тому ці "червоні лінії" залишаються більше для інформаційного супроводу, а не для прийняття рішень.
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Навряд чи у Путіна вийде
На сьогодні немає механізмів протидії ухваленню такого рішення. Але водночас прийняти рішення можна, а ось виконати – тут питання.
Для того, щоб використати ядерну зброю, потрібно залучити кілька десятків офіцерів. Потім починається рух ядерних зарядів, які відстежуються серйозними світовими розвідками.
Світан підкреслив, що є кілька механізмів, які зупинять застосування ядерної зброї під час її підготовки, причому це конвенційні заходи, на які вже готові піти впроваджені туди агенти.
"Ядерна зброя залишає після себе надто важкі наслідки, і всі серйозні розвідки світу мають свої важелі впливу на зупинку практично всіх механізмів у світі. Тож навряд чи у Путіна це просто вийде", – наголосив військовий експерт.
Він додав, що згідно з російською конституцією, яку вони розвалили після внесення в правове поле Криму, Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей, ми зараз вдерлися на "російську" територію.
Яка це "червона лінія"? Це вже нема куди червоніше, виходячи з моментів, пов'язаних з правовими визначеннями. Тому про "червоні лінії" немає сенсу говорити, оскільки російська конституція зруйнована повністю. І якщо ядерну зброю досі не застосували, навряд чи це станеться в майбутньому,
– підсумував Світан.
Ядерна зброя Росії: що відомо
- Кількість ядерних боєголовок, якими володіє країна-агресорка, становить близько 5580 одиниць.
- Путін є тією людиною, від якої залежить остаточне рішення щодо застосування ядерної зброї, тому "ядерна валізка" завжди при ньому.
- Оскільки росіяни масово втрачають свою техніку під час штурмів та атак українських територій, Росія перебуває у стані підвищеної готовності використання своїх запасів нестратегічного ядерного озброєння.
- Наприкінці грудня Алєксандр Лукашенко заявив про розгортання Росією тактичної ядерної зброї у Білорусі. Вірогідно, таким чином Путін хоче налякати Захід та протидіяти постачанню військової допомоги Україні.