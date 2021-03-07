В Новосибирске парень убил свою несовершеннолетнюю девушку. Он забрал ее деньги и поехал к другой. Уже через 4 часа его поймала полиция.

Убегая с места убийства, парень попал в аварию. Однако это его не остановило и он решил дальше бежать автостопом.

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Убийство 17-летней девушки в Новосибирске: подробности

Произошло ужасное преступление ночью 7 марта. Житель Дзержинского района в Новосибирске позвонил в полицию и сказал, что убили 17-летнюю девушку.

Уже через час полицейские установили личность подозреваемого.

Им оказался парень умершей – ранее не судимый 19-летний житель Новосибирска.

Он нанес девушке, с которой жил, множественные ножевые ранения и скрылся.

Как оказалось позже, молодой человек украл у девушки деньги и поехал к своей знакомой в другой город.

Полицейским удалось узнать, что подозреваемый едет на такси в Кемерово.

Однако побег не прошел без приключений: на пути машина попала в аварию, а пассажир отправился дальше автостопом.

Узнав, к кому именно едет парень, полицейские позвонили ей. Далее под контролем правоохранителей она назначила встречу возле одного из торговых центров в Кемерово.

Поэтому злоумышленника задержали.

У него забрали телефон, где была переписка с важной для следствия информацией об обстоятельствах преступления.

Следователи возбудили уголовное дело.

У парня были проблемы с наркотиками

В телеграм-канале Mash Siberia появилось фото погибшей с ее парнем. Там сообщают: в своем твиттере погибшая девушка, которую зовут Настя, часто жаловалась на парня. Федор – именно так зовут подозреваемого, был абьюзером, бил ее и девушка собиралась ходить к психотерапевту.

Также там сообщают: парень имел проблемы с наркотиками. Занимался написанием музыки и работал продавцом.