В России парень зарезал свою 17-летнюю девушку в ее день рождения и поехал к другой
В Новосибирске парень убил свою несовершеннолетнюю девушку. Он забрал ее деньги и поехал к другой. Уже через 4 часа его поймала полиция.
Источник:NGS.ru
Убегая с места убийства, парень попал в аварию. Однако это его не остановило и он решил дальше бежать автостопом.
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Убийство 17-летней девушки в Новосибирске: подробности
- Произошло ужасное преступление ночью 7 марта. Житель Дзержинского района в Новосибирске позвонил в полицию и сказал, что убили 17-летнюю девушку.
- Уже через час полицейские установили личность подозреваемого.
- Им оказался парень умершей – ранее не судимый 19-летний житель Новосибирска.
- Он нанес девушке, с которой жил, множественные ножевые ранения и скрылся.
- Как оказалось позже, молодой человек украл у девушки деньги и поехал к своей знакомой в другой город.
- Полицейским удалось узнать, что подозреваемый едет на такси в Кемерово.
- Однако побег не прошел без приключений: на пути машина попала в аварию, а пассажир отправился дальше автостопом.
- Узнав, к кому именно едет парень, полицейские позвонили ей. Далее под контролем правоохранителей она назначила встречу возле одного из торговых центров в Кемерово.
- Поэтому злоумышленника задержали.
- У него забрали телефон, где была переписка с важной для следствия информацией об обстоятельствах преступления.
- Следователи возбудили уголовное дело.
У парня были проблемы с наркотиками
В телеграм-канале Mash Siberia появилось фото погибшей с ее парнем. Там сообщают: в своем твиттере погибшая девушка, которую зовут Настя, часто жаловалась на парня. Федор – именно так зовут подозреваемого, был абьюзером, бил ее и девушка собиралась ходить к психотерапевту.
Также там сообщают: парень имел проблемы с наркотиками. Занимался написанием музыки и работал продавцом.
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