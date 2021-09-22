В России пенсионерка победила молодого грабителя в битве за свою сумку: эпическое видео

Молодой россиянин в центре Москвы пытался ограбить 70-летнюю пенсионерку. Впрочем, она защищала свое имущество настолько отважно, что в конце концов тот бросился бежать.

Инцидент произошел в Центральном административном округе на улице Остоженка. По информации СМИ, нападавшим был 22-летний парень.

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Пенсионерка со всех сил ухватилась за свою сумку

Пожилая женщина как раз возвращалась домой, когда юноша подбежал к ней и пытался вырвать из рук сумку. Впрочем, пенсионерка не намеревалась отдавать ему свое. Как пишут в российских телеграм-каналах, она "мертвой хваткой" уцепилась за вещь. Даже тогда, когда злоумышленник тащил бабушку по промокшему асфальту, она не разжала рук.

Поняв, что шансов воплотить задуманное почти нет, грабитель бросился бежать. За ним побежал мужчина, который был очевидцем инцидента. Впоследствии нарушителя задержали, против него открыли уголовное дело. Сейчас он находится под стражей.

Парень говорит, что его "взяли на понт"

На допросе злоумышленник пояснил, что его якобы "взяли на понт" знакомые: сможет ли он, мол, отобрать у пенсионерки сумку. "Дернул, женщина упала, я пытался забрать руку и волочил ее по асфальту", – отметил задержанный. Он утверждает, что после того, как сбежал, приобрел на соседней станции метро виски и вернулся на место происшествия, чтобы извиниться. Однако там на тот момент уже никого не было.

Как пенсионерка боролась с грабителем: смотрите видео