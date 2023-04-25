В России пенсионерка разнесла магазин топором, а напоследок метнула его в продавщицу

В России с ума сошли не только власти, но и пенсионеры. Так, в Ржеве Тверской области пожилая женщина разнесла топором магазин, а затем бросила его в продавщицу.

В поведении женщины теперь разбираются правоохранители. Об этом сообщили российские СМИ, информирует 24 Канал.

Обратите внимание В российском городе люди разбили магазин с продуктами: шокирующее видео

В России пенсионерка разнесла магазин

На обнародованном видео можно увидеть, как пенсионерка устроила настоящий погром в хозмагазине. Сначала женщина долго рассматривала товар на витринах, а затем о чем-то спросила продавщицу и принялась хватать товар и бросать его в лицо сотруднице магазина.

После этого пенсионерка сняла со стены топор, разбила несколько витрин, банковские терминалы и компьютер на кассе. В итоге она бросила топор в сторону продавщицы.

Впрочем, о пострадавших не сообщается.

Как российская пенсионерка устроила погром в магазине: смотрите видео

В Ростове мужчина устроил стрельбу возле ТЦ

Напомним, что ранее в российском Ростове-на-Дону мужчина устроил стрельбу возле торгового центра. Он принес автомат в огромной сумке. В сети отмечают, что мужчина состоит на учете в психдиспансере.

Позже российские СМИ сообщили, что когда прибыли полицейские, стрелок сбежал на машине. Он сел в автомобиль Nissan. Сейчас неизвестно, задержали ли россиянина. Информации о пострадавших тоже не было.