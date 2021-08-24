В России перекрыли трассу Пермь – Екатеринбург из-за масштабного лесного пожара

В России продолжает бушевать масштабный лесной пожар. Из-за сильного задымления власти решили запретить движение по трассе Пермь – Екатеринбург.

Известно, что перекрыли участок с 318 по 326 километр автодороги Р-242 Пермь – Екатеринбург.

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На подъездах к опасному участку трассы дежурят сотрудники дорожно-патрульной службы России. Они объясняют водителям ситуацию и рассказывают о вариантах объезда.

В Свердловской области столбик термометра несколько дней подряд днем ​​не опускается ниже +34 градусов. Поэтому в регионе возникли природные пожары. По информации региональных властей, 24 августа на территории области было 42 природных пожара.

На обнародованных в сети кадрах видны столбы огня на деревьях по обе стороны от дороги. От масштабного пожара исходят сильные клубы темного дыма, которые накрывают автодорогу.

Трасса Пермь – Екатеринбург: смотрите видео

Стоит напомнить, что в России начался пожароопасный сезон, а режим чрезвычайного положения ввели в шести регионах.

От пожаров страдают и другие города России