В России перекрыли трассу Пермь – Екатеринбург из-за масштабного лесного пожара
Источник:телеграм-канал NEXTA Live
В России продолжает бушевать масштабный лесной пожар. Из-за сильного задымления власти решили запретить движение по трассе Пермь – Екатеринбург.
Известно, что перекрыли участок с 318 по 326 километр автодороги Р-242 Пермь – Екатеринбург.
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На подъездах к опасному участку трассы дежурят сотрудники дорожно-патрульной службы России. Они объясняют водителям ситуацию и рассказывают о вариантах объезда.Обратите внимание! В Свердловской области столбик термометра несколько дней подряд днем не опускается ниже +34 градусов. Поэтому в регионе возникли природные пожары. По информации региональных властей, 24 августа на территории области было 42 природных пожара.
На обнародованных в сети кадрах видны столбы огня на деревьях по обе стороны от дороги. От масштабного пожара исходят сильные клубы темного дыма, которые накрывают автодорогу.
Трасса Пермь – Екатеринбург: смотрите видео
Стоит напомнить, что в России начался пожароопасный сезон, а режим чрезвычайного положения ввели в шести регионах.
От пожаров страдают и другие города России
- В российской республике Карелия в июле бушевали масштабные лесные пожары. Огонь частично удалось потушить лишь тогда, когда он дошел до Финляндии.
- В Якутии продолжаются лесные пожары, из-за дыма от которых посреди дня исчезло солнце. Жителям села Кабяй удалось снять дневную тьму на видео.