Издание сообщает об обвале моста со ссылкой на информацию управления Министерства чрезвычайных ситуаций. Инцидент произошел в 02:30 на 50-м километре автодороги Р-242 Пермь – Екатеринбург.

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Детали обрушения моста

По информации полицейских, вблизи поселка Кукуштан автомобиль "МАН", который ехал с неопущенным кузовом, задел конструкцию надземного пешеходного перехода.

В результате мост рухнул на грузовик, а также на автомобиль "Газель", который двигался в то время по встречной полосе.

Погибли люди

Жертв избежать не удалось. Предварительно, погибли 2 человека – водители обоих авто.

Сейчас движение по этому участку федеральной трассы перекрыли в обоих направлениях, организован объезд через соседние деревни. На месте работают экстренные службы.

Обратите внимание! Ранее в Еврейской автономной области в России рухнул мост. В этом районе проходили учения железнодорожных войск. В результате травмировались около 20 человек, их госпитализировали.

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