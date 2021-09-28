Видання повідомляє про обвал мосту з посиланням на інформацію управління Міністерства надзвичайних ситуацій. Інцидент трапився о 02:30 на 50-му кілометрі автодороги Р-242 Перм – Єкатеринбург.

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Деталі обвалу моста

За інформацією поліцейських, поблизу селища Кукуштан автомобіль "МАН", який їхав з неопущеним кузовом, зачепив конструкцію надземного пішохідного переходу.

У результаті міст впав на вантажівку, а також на автівку "Газель", яка рухалася у той час зустрічною смугою.

Загинули люди

Жертв уникнути не вдалося. Попередньо, загинули 2 людини – водії обох авто.

Наразі рух цією ділянкою федеральної траси перекрили в обох напрямках, організований об'їзд сусідніми селами. На місці працюють екстрені служби.

Зверніть увагу! Раніше в Єврейській автономній області у Росії обвалився міст. У цьому районі тоді проводили навчання залізничних військ. У результаті травмувались приблизно 20 людей, їх госпіталізували.

У Росії на авто обвалився пішохідний міст: дивіться відео