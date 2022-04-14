В России планируют новую мобилизацию на национальном уровне
14 апреля 2022 , 19:26Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Россия хочет начать новый процесс мобилизации на национальном уровне. Чтобы скрыть это, ее будут проводить параллельно с плановым призывом на военную службу.
Все из-за критической ситуации с комплектованием личного состава оккупантов. Об этом рассказали в Генштабе ВСУ.
Важно Участвовать в войне в Украине не хотят даже кадыровцы
Россияне не хотят идти в армию
Командованию российской армии не удается выполнить планы по мобилизации человеческого ресурса в северокавказском регионе.
Причина заключается в нежелании населения идти воевать.
Важно – Новые колоссальные потери врага по состоянию на 14 апреля: