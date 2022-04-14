В России планируют новую мобилизацию на национальном уровне

14 апреля 2022 , 19:26
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Источник:

Генштаб ВСУ

Россия хочет начать новый процесс мобилизации на национальном уровне. Чтобы скрыть это, ее будут проводить параллельно с плановым призывом на военную службу.

Все из-за критической ситуации с комплектованием личного состава оккупантов. Об этом рассказали в Генштабе ВСУ.

Важно Участвовать в войне в Украине не хотят даже кадыровцы

Россияне не хотят идти в армию

Командованию российской армии не удается выполнить планы по мобилизации человеческого ресурса в северокавказском регионе.

Причина заключается в нежелании населения идти воевать.

Важно – Новые колоссальные потери врага по состоянию на 14 апреля:

 

Автор: Ольга Музика