В России планируют обсудить признание фейковых республик на Донбассе

21 января 2022 , 13:05
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Источник:

телеграм-канал Вячеслава Володина

Госдума России планирует с 24 января обсудить законопроект о признании фейковых республик боевиков на Донбассе. Пока российские депутаты не определились, поддерживают ли они такой документ.

Кто поддерживает законопроект

Вопрос признания боевиков, мол, очень серьезный и ответственный. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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На следующей неделе следует провести консультации с руководителями фракций, обсудить эту инициативу. Затем – рассмотреть вопрос на совете Государственной Думы,
– заявил Володин.

Документ уже якобы поддерживает фракция "Справедливая Россия – За правду". По мнению Володина, пропутинская "Единая Россия" тоже поддержит законопроект. Так как депутатов "беспокоит вопрос защиты российских граждан" Донбасса.

Не все депутаты выступают за признание боевиков

Заместитель председателя Госдумы по СНГ и евразийской интеграции Виктор Водолацкий назвал законопроект "провокативным и несвоевременным". Документ, мол, станет "причиной называть Россию агрессором". Кроме того, признание боевиков может сорвать переговоры с США по "гарантиям безопасности". Которые сейчас, по словам политика, приоритетнее.

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Полный текст публикации Вячеслава Володина в телеграме:

Поступают просьбы от журналистов прокомментировать проект постановления Государственной Думы об обращении к Президенту России Владимиру Путину о необходимости признания Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Речь идёт об инициативе, внесённой на рассмотрение депутатами от КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым.
Сергей Миронов уже заявил, что фракция "Справедливая Россия — За правду" готова поддержать проект.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказался более масштабно.
Думаю, депутатов от "Единой России" — они неоднократно высказывались по этой теме — также беспокоит вопрос защиты жизни российских граждан и соотечественников, проживающих на территории ДНР и ЛНР.
Предложенный для рассмотрения вопрос очень серьёзный и ответственный.
В этой связи правильно будет на следующей неделе провести консультации с руководителями фракций, обсудить данную инициативу.
Затем по итогам — рассмотреть вопрос на Совете Государственной Думы.
Мы видим игнорирование Минских соглашений Президентом Зеленским. НАТО хочет оккупировать Украину. И одно, и другое может обернуться трагедией.
Мы не должны этого допустить.
Совершенно очевидно одно: решения по обеспечению безопасности наших граждан и соотечественников в ДНР и ЛНР необходимо искать.

 

Автор: Софія Мінджоса