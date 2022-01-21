В России планируют обсудить признание фейковых республик на Донбассе

Госдума России планирует с 24 января обсудить законопроект о признании фейковых республик боевиков на Донбассе. Пока российские депутаты не определились, поддерживают ли они такой документ.

Кто поддерживает законопроект

Вопрос признания боевиков, мол, очень серьезный и ответственный. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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На следующей неделе следует провести консультации с руководителями фракций, обсудить эту инициативу. Затем – рассмотреть вопрос на совете Государственной Думы,

– заявил Володин.

Документ уже якобы поддерживает фракция "Справедливая Россия – За правду". По мнению Володина, пропутинская "Единая Россия" тоже поддержит законопроект. Так как депутатов "беспокоит вопрос защиты российских граждан" Донбасса.

Не все депутаты выступают за признание боевиков

Заместитель председателя Госдумы по СНГ и евразийской интеграции Виктор Водолацкий назвал законопроект "провокативным и несвоевременным". Документ, мол, станет "причиной называть Россию агрессором". Кроме того, признание боевиков может сорвать переговоры с США по "гарантиям безопасности". Которые сейчас, по словам политика, приоритетнее.

Главное о предложении признания боевиков в России

Россия уже 8 лет поддерживает и контролирует боевики на Донбассе. Однако Кремль еще официально не признал оккупационные республики.

Инициативу взяли российские коммунисты. Они и начали разрабатывать соответствующий законопроект.

19 января документ был зарегистрирован в Госдуме. В своем обращении коммунисты даже упомянули проводника ОУН Степана Бандеру. Мол, именно потому, что власти Украины до сих пор его прославляют, жители Донбасса и провели незаконный референдум в 2014 году.

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