Об этом представители партии сообщили в своей соцсети, информирует 24 Канал. В ЛДПР заявили, что в России "действует пятая колонна". Это название группы лиц, ведущих открытую или скрытую подрывную деятельность внутри другой группы лиц или страны способом выгодным внешнему врагу.

Ранее "Расстрел без суда и следствия": Медведев допустил возвращение смертной казни в России

Референдум о снятии моратория на смертную казнь в России

Так, ЛДПР инициирует проведение референдума по снятию моратория на смертную казнь в России.

Пока наши воины гибнут ради общей победы, в стране действует пятая колонна – мы должны реагировать,

– заявили представители партии.

По их мнению, якобы "никому не удастся служить нацистам в тылу безнаказанно".

Напомним, что в 1996 году тогдашний президент России Борис Ельцин подписал указ о поэтапном сокращении применения высшей меры наказания "в связи с вхождением России в Совет Европы", наложив мораторий. В 2009 году Конституционный суд подтвердил, что за годы его действия сформировались стойкие гарантии не быть убитыми за преступление.

Смертная казнь в России: все, что известно