Об этом представители партии сообщили в своей соцсети, информирует 24 Канал. В ЛДПР заявили, что в России "действует пятая колонна". Это название группы лиц, ведущих открытую или скрытую подрывную деятельность внутри другой группы лиц или страны способом выгодным внешнему врагу.
Ранее "Расстрел без суда и следствия": Медведев допустил возвращение смертной казни в России
Референдум о снятии моратория на смертную казнь в России
Так, ЛДПР инициирует проведение референдума по снятию моратория на смертную казнь в России.
Пока наши воины гибнут ради общей победы, в стране действует пятая колонна – мы должны реагировать,
– заявили представители партии.
По их мнению, якобы "никому не удастся служить нацистам в тылу безнаказанно".
Напомним, что в 1996 году тогдашний президент России Борис Ельцин подписал указ о поэтапном сокращении применения высшей меры наказания "в связи с вхождением России в Совет Европы", наложив мораторий. В 2009 году Конституционный суд подтвердил, что за годы его действия сформировались стойкие гарантии не быть убитыми за преступление.
Смертная казнь в России: все, что известно
- В феврале 2022 года стало известно, что совет безопасности России инициирует вопрос по снятию моратория на смертную казнь в стране, действующий с 1997 года. То, что соответствующий фактор будут использовать для подавления митингов и устрашения людей внутри России – не исключено.
- Позже заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заговорил об украинских диверсантах. Прокремлевский гоблин придумал для них наказание – "расстрел без суда и следствия". Он убежден, что "предателей" необходимо наказывать с поличным.
- Российский оппозиционный политик Геннадий Гудков считает, что в России есть смертная казнь – людей могут расстрелять, убить. Поэтому если узаконят смертную казнь или не узаконят – случаев убийств не станет меньше.
- По словам Гудкова, Россия применяет к людям жестокую пытку. Он отметил, что Кремль не впервые имеет инициативу ввести смертную казнь.
- Он добавил, что это действия депутатов, желающих привлечь к себе внимание. Даже если госдума начнет вводить смертную казнь, то к мобилизованным ее физически не успеют применить.