В России по полю пронесся огненный смерч: жуткое видео
Источник:NEXTA Live
В Хайбуллинском районе Башкирии 19 августа очевидцы зафиксировали редкое явление. Огненный смерч заметили в регионе, где бушуют лесные пожары.
Сотрудники российского МЧС объяснили, что вихри появились из-за сухой травы и очень жаркой, но ветреной погоды.
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Заметим, что в Башкирии горят 11 участков леса. Общая площадь пожаров за сутки выросла более чем на 100 гектаров. Именно на месте пожаров и образовался огненный смерч. Ролик появился в социальных сетях.
На обнародованных кадрах видно, как столб густой пыли закручивается в воронку и поднимается высоко в небо. Очевидец успел снять это явление, проезжая на автомобиле.
Жуткий огненный смерч на полях России: смотрите видео
В России горят поля
В южных районах Башкирии пожары не утихают уже несколько недель. Всего на территории лесного фонда Башкирии с 15 апреля по 20 августа 2021 года зарегистрировали 352 лесных пожара, из которых:
- 118 возникли в результате неосторожного обращения населения с огнем,
- 183 – от природных факторов (гроза, преломление солнечных лучей через стекло),
- 49 – огонь перешел с земель других категорий,
- 2 пожара возникли от техногенного объекта.
В республике сохраняется 4 – 5 класс пожарной опасности. По прогнозам синоптиков, 20 – 27 августа 2021 года температура воздуха в регионе повысится до +40 градусов.