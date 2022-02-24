У России появилась новая интересная проблема

Кстати, у РФ появилась новая интересная проблема. Это аппарат ООН. Обычно любая международная организация не является именно тем, чем кажется на первый взгляд.

И, конечно, она не является тем, что о ней написано в учебнике, особенно постсоветском. Это начинаешь понимать лишь изнутри. Как говорят, работники мясокомбината не едят свою колбасу.

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Отношение к ООН

В нашем обществе к бюрократии ООН двойственное отношение – то ли идеализация (должны прийти и всех спасти и раздать мороженое), то ли пренебрежение (они ничего не решают и сидят на башне из слоновой кости).

На самом деле ООН – это сверхсложный бюрократический механизм с тысячей задач и с огромным количеством скелетов в шкафу. Которой одновременно является эффективным – насколько вообще может быть эффективной созданная людьми разных культур общая система.

Простой пример. Здесь пан Хавронюк Николай поднял уже объявленный нашими дипломатами вопрос – почему до сих пор в Уставе ООН упомянут СССР, а не РФ, и предлагал что-то изменить в документах. Но на самом деле ничего менять не нужно, генеральному секретарю ООН достаточно сослаться на статью 23 Устава и попросить подчиненных вывести посторонних лиц, которые что-то вещают от государства, которое не является членом ООН, из зала Совета Безопасности. Но в дальнейшем пускать их в здание ООН только как посетителей. На платную экскурсию.

Почему это никто не делал с 1991 года и не сделает и завтра (за послезавтра – не уверен)? А потому что.

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Просто потому что, и если хотите знать, то идите себе в женевскую кофейню возле памятки двум обнаженным ЛГБТ, закажите кофе за сорок франков, расслабьтесь и послушайте слышимые беседы. Не задавайте странных вопросов.

Генсек ООН сделал два сильных заявления

В целом Генсек ООН – это человек, которому не позавидуешь, и после убийства господина Дага Гаммаршельда в сельве Конго они, мягко говоря, ведут себя максимально сбалансированно. И это нормально и верно – всем 200 государствам, включая группу "отмороженных", не угодишь. И следует быть толерантным. Как и кофейня.

Но вот сейчас генсек ООН Антониу Гутерреш сделал два сильных для его должности заявления. Во-первых, он прямо отказался на запросы российских "журналистов" квалифицировать процессы на Востоке Украины как "геноцид". Конечно, такая квалификация от российской пропаганды является шизофренией, но генсек теоретически мог бы в стандартной форме ответить на провокационный вопрос абстрактно. Но нет, он как раз квалифицировал ситуацию и напомнил истинное определение геноцида.

Второе заявление также была прямолинейным, ведь генсек ООН не просто заявил, что войска РФ на Востоке Украины не могут быть "миротворцами", но и добавил, что "когда одна армия страны входит на территорию другой страны без согласования последней, то они не являются независимыми миротворцами, они вообще не являются миротворцами". Кем они являются – генсек не добавил, но для его должности и вышеприведенное является эпитафией определенным вещам.

Я не большой знаток текущих интриг в нью-йоркских высотках и в коридорах женевского дворца, который ООН в 1946 "одолжила" у Лиги Наций. Но сделаю гипотезу, что смелый сейчас голос обычно молчаливых достопочтенных клерков ООН обусловлен двумя факторами:

Во-первых, Россия слабеет в ООН, и вот эта поднятая Украиной через 30 лет дискуссия о наследии СССР, как бы наивной она ни виделась изначально, делает российский вопрос похожим на традиционный женевский мягкий сыр. Не очень вкусный, солоноватый и крайне вонючий. Который гости столицы шпионов и валютных переводчиц стараются обходить в нарезках на фуршетах.

Во-вторых, и это еще важнее, в нынешнем спровоцированном РФ кризисе, ее дипломаты в ООН активно проводили политику нецелесообразности привлечения ООН к "решению" нынешней искусственной эскалации на Востоке Украины. Это стало их очевидной ошибкой. ООН очень, очень, очень не любит когда ей системно рассказывают, что у ООН нет каких-то полномочий или мандата или задач.

Потому что "Устав ООН – это не меню à la carte", заявил сегодня тот же генсек ООН Антониу Гутерреш в отношении той же РФ.

Потому что ООН имеет все те полномочия, мандат и задачи, которые она имеет. Да и еще несколько. Почему? А потому что. Закажите еще кофе за сорок франков и еще раз подумайте над поставленным вопросом. И больше его не озвучивайте.

Это все не попытка искать "блох" на шкуре старого мангуста. Оно пока важно не менее чем калькуляция залпа "калибров". Ведь для РФ роль в ООН является главным остатком имперского величия, не считая ядерное оружие.

И теперь в этой роли кто-то начинает играть другую партию. И мангусту стоит искать контакты доброго таксидермиста. В ООН для такого как раз есть собственный музей.

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