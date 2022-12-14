Под драматическую музыку на скорую руку склепали интервью с российским оккупантом, вернувшимся из плена. Однако что-то пошло не так, и враг вдруг сказал правду.

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Почему интервью срочно удаляли

Оккупант приехал на Харьковщину, чтобы убивать украинцев. Однако испугался уже первого минометного обстрела. Снаряд прилетел врагу под ноги, и оккупант чуть не стал "двухсотым" от испуга. Оккупанты впали в истерику и били по небу наугад.

"Герой" интервью рассказал, что воины ВСУ взяли его в плен. А дальше для оккупанта настала пора чудес. В частности, захватчик с удивлением отметил, что в Украине работает Женевская конвенция. Пленным оккупантам зачитали их права и кормили три раза в день.

Не избивали. Нормальное отношение было,

– признался оккупант.

В то же время оккупант понял, что говорит не то, чего ждет пропаганда, и выдал несколько басен в лучших традициях маразмов Кремля.

Сначала интервью опубликовали, а затем срочно удалили.

Россия будет штрафовать мобиков за плен

России совершенно не нужно ее "пушечное мясо". Теперь мобиков будут штрафовать за попадание в плен. Платить пленным придется из собственного кармана за расходы, которых на самом деле не было.