Під драматичну музику на швидку руку склепали інтерв'ю з російським окупантом, який повернувся з полону. Однак щось пішло не так, й окупант раптом сказав правду.

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Чому інтерв'ю терміново видаляли

Окупант припхався на Харківщину, щоб вбивати українців. Однак злякався вже першого мінометного обстрілу. Снаряд прилетів ворогу під ноги, й окупант мало не став "двохсотим" від переляку. Окупанти впали в істерику й гатили по небу навмання.

"Герой" інтерв'ю розповів, що воїни ЗСУ взяли його у полон. А далі для окупанта настав час див. Зокрема, загарбник з подивом відзначив, що в Україні працює Женевська конвенція. Полоненим окупантам зачитали їхні права й годували тричі на день.

Не били. Нормальне ставлення було,

– зізнався окупант.

Водночас згодом окупант зрозумів, що говорить не те, чого чекає пропаганда, й видав декілька байок в найкращих традиціях маразмів Кремля.

Спершу інтерв'ю опублікували, а тоді терміново видалили.

Росія штрафуватиме мобіків за полон

Росії абсолютно не потрібне її "гарматне м'ясо". Тепер мобіків штрафуватимуть за потрапляння у полон. Платити полоненим доведеться з власної кишені за витрати, яких насправді не було.