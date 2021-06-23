В Великобритании опровергли информацию о нападении на корабль. В свою очередь Минобороны России показало видео, которое якобы должно было доказать правоту страны-агрессора.
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На видео не видно и не слышно обстрелов
Однако на обнародованных кадрах с российского самолета и беспилотника, которые сопровождали эсминец "Дефендер", выстрелов не видно, и не слышно.
Учитывая это можно сделать вывод, что Россия всеми способами пытается убедить мир, но ее жалкая попытка в очередной раз провалилась.
Инцидент с британским эсминцем: главное
- В Черном море 23 июня прошли совместные учения Украины, США и Великобритании. Силы специальных операций тренировались на британском эсминце "Дефендер".
- Позже Россия начала распространять сообщения о том, что якобы открыла предупредительный огонь по кораблю, потому что он якобы вошел в "российские территориальные воды".
- В минобороны Великобритании заявили, что агрессор не обстреливал эсминец и добавили, что судно осуществляло мирный проход через воды Украины в соответствии с международным правом.
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