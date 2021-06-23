У Великій Британії спростували інформацію напад на корабель. Своєю чергою міноборони Росії показало відео, яке начебто мало довести правоту країни-агресора.

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На відео не видно і че чутно обстрілів

Однак на оприлюднених кадрах з російського літака та безпілотника, які супроводжували есмінець "Дефендер", пострілів ані не видно, ані не чутно.

З огляду на це все можна зробити висновок, що Росія всіма способами намагається переконати світ, але її жалюгідна спроба вкотре провалилась.

Інцидент з британським есмінцем: головне

У Чорному морі 23 червня пройшли спільні навчання України, США та Великої Британії. Сили спеціальних операцій тренувалися на британському есмінці "Дефендер".

Пізніше Росія почала поширювати повідомлення про те, що начебто відкрила попереджувальний вогонь по кораблю, бо він нібито увійшов у "російські територіальні води".

У міноборони Великої Британії заявили, що агресор не обстрілював есмінець і додали, що судно здійснювало мирний прохід через води України відповідно до міжнародного права.

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