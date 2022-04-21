В России пожаловались, что Gmail заблокировал рабочую почту Госдумы

В социальной сети телеграм нардеп Алексей Гончаренко опубликовал скриншот, на котором российский политик жалуется, что Gmail заблокировал рабочую почту госдумы.

Известно, что из-за блокировки Gmail, восстановить данные с рабочей почты Госдумы России – невозможно.

К теме Холодильник победит, – Подоляк считает, что россияне не захотят жить на уровне ХV века

"Gmail заблокировал нашу рабочую почту duma.gov. без возможности обновления данных. Будьте осторожны, храните личную информацию на других ресурсах", – сообщил депутат Сергей Марков.

Gmail заблокировал рабочую почту Госдумы / Скриншот сообщения

Под его постом комментаторы удивлялись, что российское госучреждение использовало американскую электронную почту. Ведь это не соответствует разнообразным фейкам российской пропаганды в отношении США.

Однако Марков начал оправдываться, что почту зарегистрировали еще в 2009 году, когда "все было хорошо".

Интересно – России готовят новый пакет санкций: смотрите видео