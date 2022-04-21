В России пожаловались, что Gmail заблокировал рабочую почту Госдумы
Источник:Гончаренко
В социальной сети телеграм нардеп Алексей Гончаренко опубликовал скриншот, на котором российский политик жалуется, что Gmail заблокировал рабочую почту госдумы.
Известно, что из-за блокировки Gmail, восстановить данные с рабочей почты Госдумы России – невозможно.
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"Gmail заблокировал нашу рабочую почту duma.gov. без возможности обновления данных. Будьте осторожны, храните личную информацию на других ресурсах", – сообщил депутат Сергей Марков.
Gmail заблокировал рабочую почту Госдумы / Скриншот сообщения
Под его постом комментаторы удивлялись, что российское госучреждение использовало американскую электронную почту. Ведь это не соответствует разнообразным фейкам российской пропаганды в отношении США.
Однако Марков начал оправдываться, что почту зарегистрировали еще в 2009 году, когда "все было хорошо".
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