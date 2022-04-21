Відомо, що через блокування Gmail, відновити дані з робочої пошти держдуми Росії – неможливо.

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"Gmail заблокував нашу робочу пошту duma.gov. Без можливості оновлення даних. Будьте обережні, зберігайте особисту інформацію на інших ресурсах", – повідомив депутат Сергій Марков.



Gmail заблокував робочу пошту держдуми / Скриншот допису

Під його постом коментатори дивувалися, що російська держустанова використовувала американську електронну пошту. Адже це не відповідає різноманітним фейкам російської пропаганди щодо США.

Проте Марков почав виправдовуватися, що пошту зареєстрували ще у 2009 році, коли "все було добре".

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