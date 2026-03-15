Укр Рус
24 Канал Новости Украины Кремль визнав "іноагентом" правнучку колишнього лідера СРСР
15 марта, 13:04
3

Кремль признал "иноагентом" правнучку бывшего лидера СССР

Вероника Соцкова
Основные тезисы
  • В России Нину Хрущеву, правнучку Никиты Хрущева, внесли в список "иностранных агентов" из-за ее критики российских властей.
  • Она работает профессором международных отношений в Нью-Йорке и часто комментирует российскую политику для международных медиа.

В России в список так называемых "иностранных агентов" внесли правнучку советского лидера Никиты Хрущева. Речь идет о политическом аналитике и профессоре Нине Хрущевой, которая работает в США.

Она регулярно комментирует российскую политику и критикует действия Кремля. Об этом сообщает Onet.

Почему правнучку Хрущева внесли в список "иноагентов"?

Министерство юстиции России внесло в реестр "иностранных агентов" Нину Хрущеву – правнучку советского лидера Никиты Хрущева.

Женщина является политическим аналитиком и профессором международных отношений в New School в Нью-Йорке. Она регулярно выступает с комментариями относительно политики России и международных отношений.

В российском Минюсте заявили, что причиной такого решения якобы стали ее публичные выступления и участие в международных дискуссиях, где она высказывала критическую позицию в отношении российской власти.

Кто такая Нина Хрущева?

Нина Хрущева – американская исследовательница российской политики и правнучка бывшего лидера СССР Никиты Хрущева. Она работает профессором международных отношений и специализируется на темах российской политики, истории СССР и современных геополитических процессов.

Хрущева часто участвует в международных конференциях и комментирует события в России для ведущих мировых медиа.

Ее прадедушка Никита Хрущев занимал должность первого секретаря Коммунистической партии Советского Союза с 1953 по 1964 год. Его приход к власти после смерти Иосифа Сталина начал период, известный как "оттепель", отмечавшийся определенным ослаблением цензуры и освобождением многих политических заключенных из лагерей ГУЛАГа.

На Западе Хрущев больше всего известен своей "тайной речью" 1956 года на XX съезде КПСС. В ней он открыто осудил политику своего предшественника Иосифа Сталина, в частности массовые репрессии, культ личности и атмосферу террора.

Также Хрущев был одной из ключевых фигур времен холодной войны: при его правлении произошел Карибский кризис, а СССР достиг значительных успехов в космической отрасли – был запущен первый искусственный спутник Земли и осуществлен полет в космос Юрия Гагарина.

Закон об "иностранных агентах" в России: что известно?

  • Россия ввела закон об "иностранных агентах" еще в 2012 году. Сначала он касался неправительственных организаций, которые получали финансирование из-за рубежа, но впоследствии его расширили на журналистов, медиа, активистов и даже отдельных граждан.

  • В последние годы российские власти значительно расширили список так называемых "иностранных агентов". В него попадают журналисты, правозащитники, ученые, активисты и общественные деятели, которые критикуют политику Кремля или сотрудничают с международными организациями.

  • Статус "иноагента" в России предусматривает серьезные ограничения. Лица с таким статусом обязаны маркировать свои публикации специальным предупреждением, регулярно отчитываться перед властями и могут столкнуться с финансовыми и юридическими санкциями.