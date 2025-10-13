Хесус (Алексей Губанов)– российский видеоблогер и стример из России, известен своей проукраинской позицией. Свои взгляды сформировал в 2012 году, а после оккупации Крыма осознал, что Россия– страна без выбора

В 2025 году Москва признала Хесуса "иноагентом". Сейчас он проживает в США, проводит стримы со сборами для украинских военных и уже успел ощутить на себе все испытания со стороны российских властей.

О молодежи и российских блоггерах, которые поддерживают Владимира Путина, "иноагентов", оппозицию, выборы в России, желание провести стрим с Лебигой и прочее– читайте в интервью 24 Канала.

"Чей Крым?": блиц опроса

Чей Крым?

Крым– украинский. Без "но", без "если". 100%. Это факт международного права.

Россия– оккупант и агрессор?

Безусловно. Оккупант и агрессор.

Может ли Украина бить по русской территории? Имеет ли такое право?

Совершенно.

Слава Украине!

Героям слава!

Обратите внимание! Во время подкаста с Сергеем Стерненко Михаил Лебига высказался о Хесусе. По словам Лебиги, Хесус– единственный российский стример, избравший правильную сторону и освещающий войну в своих видео. Лебига объяснил, что тот постоянно удаляет "патриотов" России со стримов и собирает средства для украинцев на фронте, за что он его уважает.



В частности, Хесус организовал помощь людям в затопленных деревнях на Херсонском направлении, оказывал гуманитарную помощь украинскому волонтеру с позывным "Голландец", занимающийся эвакуацией гражданского населения из зон боевых действий.

"Не нравилось, что делает российская власть": как сформировал позицию?

Расскажи о себе. Что у тебя за позиция? Как оно сформировалось? Как ты стал популярен?

Своей деятельностью я занимаюсь уже 13 лет. Начал все это делать, когда еще жил в России– с 2012 года. Уже тогда у меня было определенное мнение. Мне не нравилось, что происходит в России. В том числе и в российской политике. Особенно, начиная с 2014 года, когда Россия оккупировала Крым.

С тех пор я был на стороне Украины. Выступал против всего этого. Утверждал, в том числе и публично, что Крым– украинский. Еще с тех пор. И продолжаю это делать.

Сразу хочу добавить– в тот момент в России очень популярной была так называемая оппозиция. Навальный и другие. Однако я считаю, что российская оппозиция тогда допустила большую ошибку. Они решили бороться против власти мирным путём. Поэтому имеем сейчас то, что имеем.

Рядовой гражданин может сказать, что как-то все у тебя слишком гладко. Однако ты и украинских военных поддерживаешь. Вижу, что в TikTok украинцы многое одобрительно о тебе пишут.

Да, у меня достаточно большая аудитория из Украины на трансляциях. Я так понимаю, что я просто часто попадаю людям в рекомендации. Особенно тем, кто интересуется политикой и живет на Украине.

Ты говоришь, что твоя позиция начала формироваться еще в 2012 году. А как и почему она вот так у тебя сформировалась? Как ты себя чувствовал, живя в России с такой позицией, ты ведь был как "кость в горле"?

Я родился и вырос в Новокузнецке. И многие люди, живущих за пределами Москвы или больших городов, прекрасно видят, как живет рядовой россиянин в провинции. Жизнь там не очень. Все деньги уходят в Москву. Столица живет хорошо, а люди где-то выживают.

И это явилось началом формирования моих взглядов. Мне не нравилось, что делает российская власть. Я еще тогда прекрасно понимал, что они воруют огромные деньги. А все ресурсы– нефть и прочее– идут в их карманы. Они реализуют только свои цели.

В сущности, в российских властях сидят бандиты. Буквально ОПГ (организованная преступная группировка). Их интересуют только собственные цели. Личное обогащение и так далее. я не понимаю, как вообще можно это поддерживать. Однако, к сожалению, в России, по моим ощущениям, многие все еще поддерживают действующую власть.

Насколько я понимаю, ты вырвался из того окружения и твоя жизнь стала лучше. Наверное, ты стал больше зарабатывать. Многие могут думать на твоем месте: "Возможно, этого всего не нужно было. Я просто заслуживаю лучшего и получил это. А политика– не мое". Что тебя не устраивало в этом пути?

я просто не понимаю, как, особенно в такое время, можно не интересоваться политикой. Как можно от этого отвлечься? Это невозможно. Политика так или иначе влияет на каждого человека. Особенно, если она живет в России. И мои знакомые, друзья или просто россияне– я их не понимаю. Как до этого дошло, что люди, живя в такой стране, не интересуются политикой.

"Мы ни на что не влияем". Самый частый ответ.

С такой позицией, какая у них есть, они действительно ни на что не повлияют. А как по-другому? Они ведь не действуют.

Скажут, что Навальный действовал. Все поддерживали. Вот нравственный ответ.

Навальный и оппозиция, как я уже говорил, пропустили главный момент. В 2011 году, когда был митинг на Болотной площади. Тогда вышло более 100 тысяч человек. Надо было действовать четко и решительно. Рассказывали о воровстве, что у Путина есть дворец. И люди это якобы понимали и имели оппозиционное мнение. Тогда интересоваться политикой стало трендом.

Однако они выходили на митинг. И что делали? Фонариками в небо светили. Ну, что это такое? И чего они хотели добиться? Путин испугается и уйдет? Конечно, нет. А после 2022 года вся эта молодежь, что была оппозиционной, вдруг стала патриотической. Что вдруг случилось? Мне кажется, это некий вирус пропаганды. Что ли? И это грустно.

Твоя жизнь сильно изменилась, как только ты постепенно набирал обороты в этой позиции. Или у тебя резко все поменялось?

Когда началось полномасштабное вторжение в Украину, я сразу выступил против этого. Запустил стрим в первый день. Тогда было более 100 тысяч человек на трансляции. По ощущениям, люди в первое время были в шоке. Естественно, что большая часть была как бы против. И все было нормально.

Однако время шло. Мнение и настроения людей в России изменились. В худшую сторону. Люди начали "переобуваться".

Я к тому времени уже не был в России. Переехал в Соединенные Штаты в 2021 году. Еще до полномасштабного вторжения.

Мнение людей постепенно начало меняться. В том числе и среди известных людей. Например, среди стримеров. Со многими я перестал общаться. Также ушли абсолютно все рекламодатели. Когда меня признали "иноагентом", то многие вообще боятся со мной пересекаться, сдерживать вместе. Многое изменилось.

Ты находишься в своеобразной "серой" зоне? Как я понимаю, Россия тебя отвергает, да еще и хейтит. В Украину ты тоже свободно приехать, наверное, не можешь. Хотя и поддерживаешь Украину. Есть разные мнения у украинцев. Как ты ощущаешь эту ситуацию? Поддерживает ли тебя украинская аудитория?

Если говорить об украинской аудитории, то чувствую больше позитива. Конечно, я не могу спросить у всех мнение. Однако, так я чувствую.

Да, бывают и те люди, которые могут сказать что-то плохое в мою сторону. Однако я понимаю это. В Украине идет война. У людей есть эмоции. я считаю, что украинцы могут позволить себе проявить их. Мне может быть неприятно. Однако сейчас идет война. Как иначе?

Некоторые знакомые, живущие в России и сначала выступавшие против войны, могли даже что-нибудь публично сказать. Однако потом "переобулись". Почему? Как они рассказывают, украинцы там писали им "нечто плохое" в сообщении. И это стало для них причиной, чтобы изменить мнение.

То есть, просто какие-то сообщения и комментарии в интернете повлияли на их мнение. Это тупо и несерьезно. При этом они требуют от украинцев относиться к русским типам с уважением и пониманием. Хотя в Украине ежедневно раздаются взрывы, гибнут люди. Они не готовы относиться к украинцам с пониманием и воспринимать эмоции. И еще обижаются на комментарии. Это удивительно.

"Не было выбора": о российских блоггерах, которые поддерживают Путина

У тебя рекламодатели сократились, отношение ухудшилось. Ты за этот выбор отдал цену в виде денег, друзей, общение. Переехал в США еще раньше. В то же время многие медийные люди из России говорят, что выбора у них не было. Например, Kyivstoner в интервью Дудю говорил так о российском блоггере Амиране. Что это за позиция?

Но бред все это. Что значит– не было выбора? У всех есть выбор. Особенно у медийных людей в России. Всё это смешно. У них есть выбор. Особенно если они известны и имеют деньги.

Как у них может быть выбора? У меня есть. Я выбрал. Я не только сидел и выбирал. Не раздумывал. Просто принял решение и все.

У того же Амирана есть выбор. У него американская "грин карта". Он имеет возможность поехать и заниматься чем-нибудь в Америке. Однако он решил остаться. Ему там удобнее. Есть деньги, связи и так далее. Выбор у него был. Он его сделал.

Думаешь, что они все это понимают и просто включают дурака? Многие медийные люди России занимают позицию российской пропаганды, которая может противоречить сама себе. Даже бывает, что два "зетника" ссорятся, ибо их нарративы не сходятся. У тебя не было сомнений когда-то, что, возможно, ты что-то там не понял?

Совершенно никаких сомнений. Вот в этом и проблема– сами пропагандисты в России могут ссориться между собой. Их пропаганда столь лжива, что они сами начинают в ней путаться.

Не понимают, что в повестке дня. Им сверху приходит что-то одно, а затем другое. Они уже не знают, как это в кучу сложить. Там рассказывают о якобы "нацистах в Украине" и так далее.

Я был в Украине дважды. Никаких там нацистов не видел. И отношение ко мне было нормальное. Поэтому, конечно, я прекрасно понимаю, где ложь, где правда. Правда– в Украине.

Почему не состоялось интервью с Раминой?

Было неожиданно получить видео от военных с благодарностью тебе? Возможно, есть еще какие-то истории?

Мне периодически во время стрима доначат те, кто служат в украинской армии, благодарят. И тогда, когда мне еще видео сбросили, я был приятно удивлен.

Мне приятно это видеть, потому что я тогда понимаю, я все делаю совершенно не зря. Это меня мотивирует продолжать это делать.

Ты пытался попасть в украинское медиапространство. Даже договаривался об интервью с Раминой. Однако эта история ничем не окончилась. Почему?

Да, она мне в свое время написала и предложила взять у меня интервью. Она общалась с Денисом Христовым, а он ей рассказал обо мне, что мы вместе покупаем машины.

Она написала мне, мы пытались договориться, где встретиться, возможно, в Европе. А потом все утихло.

После она провела опрос у себя в инстаграмме, стоит ли брать у меня интервью, учитывая то, что россиянин. В результате люди проголосовали против.

Было немного неприятно, честно говоря. Однако это никак не повлияло на мою позицию. Я продолжил поддерживать Украину и донатить.

Сейчас журналисту нельзя находиться в условной серой зоне и быть нейтральным. Однако, например, Юрий Дудь пытается говорить, что Путин плохой, Россия напала на Украину, но при этом он заявляет, что русские якобы находятся в заложниках. О каких русских он говорит– о тех 700 тысячах, что подписали контракт с русской армией? И здесь возникает много вопросов.

Согласен, что "серой зоны" не существует. Как я понимаю, Дудь говорит о тех россиянах, какой, видимо, против войны. Однако проблема в том, что они составляют меньшинство посреди русского населения.

Раньше я считал, что в России осталось советское поколение, на которое не стоит уповать. Большинство из них поддерживают Путина., русские власти. Однако я думал, что молодежь– это будущее, они придут, что-то сделают. Однако– нет.

К сожалению, так стало, что за довольно короткий срок молодежь "переобулась". Возможно сыграл тот фактор, что молодые россияне увидели реакцию украинцев, которые писали определенные вещи в их адрес, обиделись. Хотя я считаю, что бессмысленно во время войны обращать внимание на это.

Также, возможно, сыграли роль санкции против России. Я читал комментарии русских, что, мол, к чему они здесь? Будто им что-то там заблокировали, но они обычные люди, они ничего такого не сделали и не взяли в руки оружие.

После этого они начали менять свое мнение, стали патриотами России. Сейчас их там много, хочет, если разобраться, в чем причина этого патриотизма?

За последние 4 года жизнь в России ухудшилась. Было принято много законов, ограничений, блокировок, поправок. Также повысились налоги. Россияне теперь платят деньги за эту войну, и она продолжается за их счет. А они и дальше продолжают аплодировать этому, любить Путина. Это совершенно непонятно, это какой-то вирус, болезнь.

Как Хесус доказал, что выборы в России– это выборы без выбора?

Год назад ты взял интервью у Бориса Надеждина, кандидата в президенты России. Что это вообще было?

Проблема в том, что в России вообще нельзя говорить о честных выборах. Или о референдумах, например, о том, проводившийся в оккупированном Крыму. Кто поверит, что там были подлинные результаты?

Поэтому моей целью было помочь Надеждину собрать подписи. Иначе он даже не смог бы баллотироваться, участвовать в выборах. Он хотел попытаться собрать 100 или 120 тысяч подписей.

Я решил его поддержать, чтобы наглядно показать людям, что даже если мы соберем все эти подписи, российская власть найдет причины для того, чтобы не допустить Надеждина до выборов. Поскольку из всех кандидатов в президенты у него были самые антивоенные убеждения.

Я понимал с самого начала, что его все равно не допустят до выборов. Ибо выборы в России– это выборы без выбора. Однако мне хотелось поступить так, чтобы он смог собрать подписи.

А затем так называемый ЦИК (центральный избирательный комитет– 24 Канал) в прямом эфире отказал ему в регистрации на участие в этих выборах. Это было очень смешно. Система в очередной раз показала, какая она и как она работает.

Многие были удивлены, когда увидели эту позицию. Там среди кандидатов была еще Екатерина Дунцова.

Ее даже не допустили к сбору подписей.

Были ли у тебя мысли, что втягиваешься в игру и становишься частью системы? Потому что, если оппозиционера Бориса Немцова убивают в центре Москвы, что же говорить о Надеждине и Дунцове? В то же время в украинской информационной среде было сформировано мнение, что это был большой фейк, чтобы призвать россиян на выборы и таким образом легитимизировать этот процесс.

Если говорить о Надеждине и Дунцовой, то не думаю, что их выдвижение в президенты было попыткой призвать электорат. Их, в принципе, не допустили к выборам. Дунцовой не дали даже собрать подписи, а Надеждин собрал, но его отвергли.

В целом же понятно, что они– часть всей этой системы. У России уже давно нет оппозиции как таковой. Ее полностью вытеснили. Сильнейших– убили, кто слабее– бросили за решетку. Кто-то смог уехать за границу. Всех признали "иноагентами", экстремистами, террористами.

Также из России вытеснили все независимые СМИ, признали "иноагентами". Поэтому, действительно, надеяться на чудо, что придет какой-то супергерой и что-то внутри России изменится, уже невозможно.

Если вернуться назад, ты бы провел это интервью, зная это все заранее?

Честно, думаю, что нет.

За что Россия признала стримера "иноагентом"?

Как сильно ты ощущаешь на себе работу русских пропагандистских медиа? В частности, на тебя была атака, когда ты назвал себя "русская бл***та" в рамках трансляции. И это стало ключевым триггером, спустить на тебя "всех собак".

Да, была такая ситуация. Я во время своей трансляции проводил аукцион. Это когда зрители доначат на определенные действия. Предположим, человек забросил 5 тысяч гривен и за это то, кому это представится, должно что-то сделать.

Мне задонатили много денег и за это нужно было ползать и говорить такую фразу: "Я– русский бл***та". Именно мне довелось совершить эти действия.

Перед тем как это сделать, я сказал, что никого не хочу обидеть. Это только вариант на аукционе, который мне выпал и я должен его выполнить. То есть это действие сделано не для того, чтобы кого-то унизить. Это просто игра. И после этого я стал это делать.

Однако мои слова вырезали (пропагандисты– 24 Канал), осталось только то, как я ползаю и говорю эти слова. И на большом количестве пропагандистских телеканалов, в Telegram каналах начали это распространять. Причем об этом писали даже телеграмм-каналы о Донецке. Какое я имею отношение к Донецку?

Затем об этом писал известный кремлевский Telegram-канал "Редовка", который не раз публиковал заказные статьи против меня.

Какая главная цель этого? Дискредитируйте меня в глазах российской аудитории. Они это делали специально.

Как ты считаешь, эта пропагандистская машина считает тебя реальной угрозой и целенаправленно работает против тебя? Или ты один из многих блоггеров, выступающие против России, и пропагандистам просто нужно в течение месяца атаковать их количество?

Если я, как стриммер, который на своих трансляциях обсуждает политику и выступает против российской власти, является угрозой для них, то они тогда очень слабы. В то же время, это возможно.

Однако я думаю, что там все гораздо проще, считая, что меня признали "иноагентом". Они по всем "иноагентам" работают одинаково.

У них, вероятно, есть определенный список всех публичных людей, которых время от времени необходимо дискредитировать. Если появляется возможность и есть, за что зацепиться и использовать это в определенных целях, они это делают. Этим они специально занимаются.

Почему российские власти боятся Пугачеву?

Пугачеву признали "иноагентом"?

Пока– нет. Она имеет очень много связей. Ее мужа (Максима Галкина– 24 Канал) признали "иноагентом".

Однако после ее интервью, которое набрало огромное количество просмотров, и в каком она многое интересного рассказала, пока ее не признали "иноагентом". Ждем.

Однако это Пугачева, она имеет большую поддержку, поэтому, возможно, они не рискнут это сделать. Среди тех, кто для кого Пугачева– авторитет, есть и те, кто живет в России и даже поддерживает Путина. Поэтому власть боится, как мне кажется, вешать на нее клеймо иноагента.

Как тебе, кстати, интервью с Пугачевой? Мне оно оказалось недостаточным.

Для украинской аудитории это, что она сказала в интервью, недостаточно. Однако я считаю, для того, чтобы достучаться до российской аудитории, которая поддерживает все то, что происходит в России, в случае Пугачевой было не совсем правильно занимать какую-нибудь жесткую радикальную позицию. Люди этого не восприняли бы.

Однако подходить к этому спокойно, пытаться донести до людей, что плохое, а что– хорошим, при этом не давя, это наиболее правильный вариант для Пугачевой.

Возможно, частично к людям, живущие в России, что-то дойдет– особенно к ее аудитории– взрослых женщин и мужчин.

"Только": о сотрудничестве с Лебигой

Знаешь ли ты блоггера Лебигу?

Да, конечно.

Как к нему относишься?

Я с ним прямо лично не знаком. Мы не общались, но он неоднократно в своих трансляциях отзывался обо мне положительно. Поэтому, конечно, я знаю кто это.

В любом случае я очень благодарен ему. Ибо даже несколько таких осторожных комплиментов– это уже такая рискованная штука для него, как для украинца. Особенно с такой большой аудиторией из Украины. Насколько я знаю, он самый популярный среди украинских стримеров.

Я удивился, когда он высказался обо мне положительно. Не все среди его аудитории хорошо отреагировали.

Он подчеркнул не просто твою позицию, но и поступки. Хотел бы ты общий стрим с Лебигой?

Хотел бы я провести совместную трансляцию? Да, конечно. Вижу ли я такую возможность? Вопросы в аудитории, в людях.

А если вы сделаете какой-то общий сбор, чтобы побить какой-нибудь рекорд?

Я только за.

О коллегах по цеху. Кто такой Братишкин и что у вас происходит?

Братишкин– это тоже известный стример. В прошлом мой хороший друг, с которым мы много лет общались, когда я еще жил в России. У нас с ним периодически были какие-то конфликты, но так или иначе мы их решали.

Год назад я улетел в Турцию на свадьбу своего товарища. И там тоже был Братишкин. В тот момент у нас еще были нормальные отношения. Мы встретились, наконец, через три года.

Там тоже была прямая трансляция. Мы попали в кадр, как пожали друг другу руки. Затем он вернулся в Россию, а я обратно в Америку.

Через некоторое время мы поссорились. У нас произошел конфликт на почве всей этой политики. Он часто мне говорил, что я безумный. Почему? Ибо зациклен на политике.

У многих в России почему-то это воспринимается как некое безумие, шизофрения. Они считают, что интересоваться политикой равносильно тому, что ты сошел с ума.

Затем, как он сам уже публично рассказал, поэтому, что мы с ним в Турции пожали руки и встретились, его отнесли в черный список администрации Путина. Поэтому ему пришлось потом идти на какое-то мероприятие и с кем-то там о чем-то договариваться.

В конце концов, он меня выставил виновным, что я такой плохой, что из-за меня у него начались проблемы России. Хотя при чем здесь я? Я ничего такого не сделал. Проблема в российских властях, который даже через такие моменты готов человека внести в черный список. Это же глупость какая-нибудь. Это вообще смешно. Поэтому мы больше не общаемся вообще.

А какова позиция твоих коллег? Они отмалчиваются? Эти популярные русские стримеры. Evelone, Бустер.

я думаю, что большинство из них занимают позицию. я считаю, что нет человека, которая бы не заняла позицию. Каждый человек уже так или иначе занял какую-нибудь позицию. Просто не все публично о нем говорят.

Если они молчат, то они против войны? Или как?

Нет, если они молчат, то могут быть и за Россию и за войну. Просто делают это молча. Или периодически у них что-то такое происходит на стриме, что ты будто понимаешь, кто на чьей стороне. Что-то бросят, скажут неоднозначно.

Насчет Evelone. Я бы не сказал, что он отмалчивается. Он периодически высказывался. Просто делает это не так часто. У него больше развлекательный контент. Он привык так.

О российских стримерах, остающиеся в России. Очевидно, они не смогут нормально высказаться. Если скажут что-нибудь против, то к ним придут. я не понимаю, почему они продолжают жить в России | С их возможностями и денежными средствами.

Если ты стример, ты можешь откуда угодно устремить. Однако они остаются там. Есть те, кто против. Однако большинство таких людей поддерживают войну. Не каждый из них, конечно, это делает публично, но они поддерживают это.

Прекратится ли война, если умрет Путин?

Если завтра умрет Путин, то война прекратится? Он ведь когда-нибудь уйдет. В России такая позиция– вокруг врагов. Это значит, что нужно консолидироваться вокруг лидера и молчать. Лидер обеспечивает долгую и спокойную жизнь, чего не могут себе позволить другие россияне. Так или иначе, внешняя угроза для них всегда должна быть. Всегда ли у России будет какая-то война? Независимо от того– уйдет Путин или нет?

Я точно сказать не могу. Не знаю, что будет, когда Путин умрет. Надо учитывать, что все в России связано на нем. Когда его не станет, то те, кто на верхушке, вероятно, захотят получить эту власть.

То есть начнется вот это беспорядочное разделение властей. В таком случае мне вообще страшно вообразить, что там может быть.

Если говорить о "врагах", то можно просто посмотреть учебник по истории России за 11 класс и посмотреть, что там рассказывают детям. Там ужасные вещи. Буквально утверждают, что якобы "Европа– Четвертый рейх, в Украине– нацисты, США– тоже плохо". И об этом буквально пишет в учебнике, который будут изучать все дети.

То, что сейчас в России пытаются навязать детям в школе… Зачем это все? Они готовят детей к чему-нибудь в будущем? До более масштабной войны? Этот учебник– страшная вещь. Зачем все это рассказывать и насаждать детям?

Эти "разговоры о важном", которые ввели по всем школам в России. Там тоже пропаганда ненависти к Европе и Украине. Зачем? Мне кажется, что они готовят "бесплатное мясо". Сейчас приходится платить большие деньги за контракты. А детям прививают мысль, что за "родину" надо воевать. Бесплатно. Ибо таков долг.

Россиян готовят к изоляции, в частности у Telegram

Пишут, что россиянам начали блокировать выезд за границу с помощью приложений. Было много видео по приложению Max. Все говорят, что все окей. Цифровизация. И вот первые "плоды".

По поводу всех этих мессенджеров. Мне кажется, что людей в России готовят к изоляции у внешнего интернета. Поэтому все эти мессенджеры, "белые листья", что Интернет отпирается, но у вас будут доступны отечественные сервисы.

Всё это не просто так. Рано или поздно это к чему-нибудь приведет. Все ограничения; новые законы об экстремистах, что нельзя определенные материалы смотреть в интернете, потому что будет штраф. Думаю, что сейчас начнут массово разных блоггеров и других известных людей признавать экстремистами, чтобы люди из России не имели возможности их смотреть. Вот я стану каким-то экстремистом– и все. Меня не смогут смотреть.

Как ты относишься к Telegram? По твоему мнению, к нему имеет доступ ФСБ?

Думаю, что да. Возможно, у них нет полного доступа. Однако они могут получить оттуда информацию. Если им очень нужно будет, то они смогут. Знаю об этом не понаслышке. Они могут.

Не понаслышке? То есть есть кто-то, кто тебе об этом сказал?

Да.

Дуров много писал, что нужно воевать с теми, кто против свободы слова. В то же время было убедительно расследование издания "Важные истории" по Telegram. Раньше были аргументы, что Дуров из России, а Telegram в России не блокируют, поэтому ФСБ имеет к нему доступ. Однако расследование доказало, что шифрование там есть, но одновременно с ним идет ID телефона, из которого пишешь. А с помощью этого ID можно извлечь много информации. Дуров сознательно сливает Telegram ФСБ или стихийная история?

Думаю, что ФСБ может себе что-нибудь такое позволить. Дуров вообще– очень противоречивая личность. Даже сегодня он писал у себя в канале о свободе слова в интернете.

Однако почему-то он делает акцент и обращает внимание только на страны Европы. Он написал, что в Германии, в Великобритании есть проблемы со свободой слова. Но о России там снова ни слова.

Хотя в России буквально Telegram запретили звонить. Там заблокировали возможность просто звонить кому-нибудь по Телеграммам. А об этом вообще ни слова. Очень удивительно.

Когда в Румынии были выборы, то же самое. Он в день выборов начал вбрасывать информацию, что Франция якобы пытается на что-то повлиять. При этом он не упоминает, что Россия тоже пыталась повлиять на выборы в Румынии. Полный игнор.

В Молдавии недавно были выборы. То же самое. Внимание со стороны Дурова приковано только к Европе. То есть Франция плохая. А то, что Россия пытается продвигать своих кандидатов, то он на это внимание не обращает. Все, идущий со стороны России, он игнорирует. Европа для него плоха. Это удивительно.