Вона регулярно коментує російську політику та критикує дії Кремля. Про це повідомляє Onet.

Чому правнучку Хрущова внесли до списку "іноагентів"?

Міністерство юстиції Росії внесло до реєстру "іноземних агентів" Ніну Хрущову – правнучку радянського лідера Микити Хрущова.

Жінка є політичною аналітикинею та професоркою міжнародних відносин у New School у Нью-Йорку. Вона регулярно виступає з коментарями щодо політики Росії та міжнародних відносин.

У російському Мін’юсті заявили, що причиною такого рішення нібито стали її публічні виступи та участь у міжнародних дискусіях, де вона висловлювала критичну позицію щодо російської влади.

Хто така Ніна Хрущова?

Ніна Хрущова – американська дослідниця російської політики та правнучка колишнього лідера СРСР Микити Хрущова. Вона працює професоркою міжнародних відносин і спеціалізується на темах російської політики, історії СРСР та сучасних геополітичних процесів.

Хрущова часто бере участь у міжнародних конференціях та коментує події у Росії для провідних світових медіа.

Її прадідусь Микита Хрущов обіймав посаду першого секретаря Комуністичної партії Радянського Союзу з 1953 до 1964 року. Його прихід до влади після смерті Йосипа Сталіна започаткував період, відомий як "відлига", що відзначався певним послабленням цензури та звільненням багатьох політичних в’язнів із таборів ГУЛАГу.

На Заході Хрущов найбільше відомий своєю "таємною промовою" 1956 року на XX з’їзді КПРС. У ній він відкрито засудив політику свого попередника Йосипа Сталіна, зокрема масові репресії, культ особистості та атмосферу терору.

Також Хрущов був однією з ключових постатей часів холодної війни: за його правління відбулася Карибська криза, а СРСР досяг значних успіхів у космічній галузі – було запущено перший штучний супутник Землі та здійснено політ у космос Юрія Гагаріна.

Закон про "іноземних агентів" у Росії: що відомо?