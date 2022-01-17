Таким способом можно также заставить США идти на уступки во время переговоров. Такое циничное заявление сделал депутат Госдумы Евгений Федоров. Он представляет пропутинскую партию "Единая Россия".

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Стратегическими ракетами по Неваде

По его словам, подобное "предупреждение" может быть хорошей акцией, которая демонстрирует "серьезность намерений". Он якобы уверен, что у России есть все полномочия на подобные действия.

В то же время он не уточнил, что будет, если США не оценят предупреждения и начнут отвечать.

Третий вариант – это упреждающий удар ядерным оружием, а можно и без него. Просто стратегическими ракетами по полигону в Неваде. На этом полигоне одни только военные США, а мирных жителей нет. Особенно, если предупредить за дня 2 – 3, то вполне хорошая акция демонстрации серьезности намерений,

– сказал Федоров.

Отношения США и России

В Женеве 10 января закончились переговоры США и России относительно "гарантий безопасности", которые длились в закрытом формате больше 7 часов. Конкретных договоренностей стороны не достигли. Москва заявляла, что якобы не собирается нападать на Украину, а также дерзко требовала, чтобы наша держава никогда не вступала в Альянс.

Как сообщали СМИ, во время переговоров с США представители России угрожали, что могут разместить ядерные ракеты вблизи американской территории. Журналистам эта ситуация напомнила Карибский кризис в 1960-х годах.

У Владимира Путина также заявляли, что пока не видят смысла в проведении трехстороннего саммита с Владимиром Зеленским и Джо Байденом. В Москве не понимают, что на таких переговорах могут обсуждать.

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