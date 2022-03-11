Об этом местные СМИ сообщают со ссылкой на ГУ МЧС. Заметим, что Ми-8 – советский многоцелевой вертолет.

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Недавно, 4 марта, украинские защитники сбили такой же над Волновахой. Он хотел забрать пилота штурмовика оккупантов, сбитого там же раньше.

Позже штурман сбитого Ми-8 призвал своих сослуживцев прекратить войну и покинуть Украину.

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