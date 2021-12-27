В России при загадочных обстоятельствах погиб скандальный сторонник оккупантов Просвирнин

В России 27 декабря погиб скандальный Егор Просвирнин. Ему было 35 лет. По данным СМИ, мужчина выпал из окна квартиры на Тверском бульваре в Москве.

Там Просвирнин жил с семьей. СМИ сообщают, что в момент смерти мужчина был пьяным и голым. В твиттере за считанные часы до смерти он делился информацией о ссоре. Вероятно, с женой.

Заметьте Российский неонацист Максим Марцинкевич "Тесак" совершил самоубийство: что о нем известно

Соседи рассказали, что из квартиры супругов целый день раздавались крики. Впоследствии Просвирнин написал в соцсети, что впервые за 6 лет сомневается, должна ли эта женщина воспитывать его детей.



Твиты Просвирнина / Mash

Жена Просвирнина подтвердила его смерть. Никаких деталей она пока не раскрыла.

Скандальная деятельность Просвирнина

Погибший был основателем одиозного сайта "Спутник и погром". Еще в 2017 году его заблокировали за распространение террористической информации.

Был активным сторонником оккупации Украины

Просвирнин был активным сторонником оккупации Украины. Он делал абсурдные заявления, что Украина и Беларусь якобы должны быть частью так называемого российского государства.

Украинский журналист Денис Казанский заявил, что "известного российского неонациста Просвирнина кто-то выбросил из окна прямо в центре Москвы.

Украинский военный блогер Анатолий Штефан с позывным "Штирлиц" отметил: "минус еще один российский пропагандист "русского мира".

Просвирнин был в базе "Миротворца"

Российский пропагандист находился в базе "Миротворца". Причинами стали:

покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины;

финансирования терроризма;

распространение кремлевской пропаганды.

Атака России на Украину может начаться с Азовского моря: смотрите видео