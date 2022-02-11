В России приговорили 2 крымских татар к 11 годам заключения в колонии строгого режима

Российский суд незаконно отправил в тюрьму двоих крымских татар-Вадима Бектемирова и Зекирью Муратова. Им обоим вынесли приговор в виде 11 лет в колонии строгого режима.

Обоих украинцев обвинили в причастности к организации Хизб ут-Тахрир. В России ее признали экстримистской.

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Украинцев признали политзаключенными

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова осудила вынесение приговоров крымским татарам. Она отметила, что Россия нарушает нормы международного права.

Вадима Бектемирова приговорили к 11 годам в колонии строгого режима, а 64-летнего Зекирью Муратова – к 11,5 годам. После отбытия наказания для них предусмотрено ограничение в свободном передвижении и выборе места жительства.

Людмила Денисова отметила, что у Зекирьи Муратова есть хронические заболевания и группа инвалидности. По ее словам, приговор оккупантов для него фактически является пожизненным.



Зекирья Муратов в суде / Фото "Крымской солидарности"

Российский правозащитный центр "Мемориал" признал Вадима Бекметирова и Зекирью Муратова политзаключенными.

На судилище задержали журналистов

Незаконное судилище происходило в Ростове-на-Дону. На него прибыли правозащитники, и независимые журналисты. Троих из них задержали.

Во время оглашения приговоров Вадиму Бектемирову и Зекирье Муратову возле так называемого "Крымского гарнизонного военного суда" были задержаны трое гражданских журналистов: Амар Абдулгазиев, Рустем Усеинов и Али Сулейманов, что является прямым препятствованием осуществлению их профессиональной деятельности,

– заявила Денисова.

Денисова призвала международные правозащитные организации поспособствовать освобождению украинцев. Также Денисова обратилась к России с призывом прекратить незаконные судилища.

Что известно о политзаключенных

Источник: "Крымская солидарность"

39-летнего Вадима Бектемирова и 64-летнего Зекирью Муратова задержали 7 июля 2020 года. Их незаконный арест сопровождался обысками.

Бектемиров до своего задержания активно поддерживал крымских татар, которых задерживали оккупанты, и ездил на незаконные судилища.

Зекирья Муратов во время пребывания в СИЗО заболел коронавирусом. Из-за осложнений он 48 дней находился в больнице, но оккупанты продлевали ему арест.

Текст публикации Людмилы Денисовой

Список политзаключенных Кремля пополняется. Сегодня Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону незаконно осудил двоих граждан Украины.

64-летний крымский татарин Зекирья Муратов лишен свободы на 11 с половиной лет, а Вадим Бектемиров – на 11 лет в колонии строгого режима.

Согласно судебному приговору, оба в течение первых трех лет будут находиться в тюрьме. А после отбывания незаконного наказания будут ограничены в свободе передвижения и свободном выборе места.

Крымских татар обвинили по статье 205.5 УК РФ – участие в деятельности Хизб ут-Тахрир, которая признана в России террористической.

Зекирья Муратов – имеет инвалидность третьей группы, у него ряд заболеваний опорно-двигательного аппарата, а также – хронические гипертония и стенокардия. Ранее он перенес несколько операций. 11 с половиной лет лишения свободы для 64-летнего Зекирьи фактически равняется пожизненному заключению.

Во время оглашения приговоров Вадиму Бектемирову и Зекирье Муратову возле так называемого "Крымского гарнизонного военного суда" были задержаны трое гражданских журналистов: Амар Абдулгазиев, Рустем Усеинов и Али Сулейманов, что является прямым препятствованием осуществлению их профессиональной деятельности.

Осуждаю незаконные судилища над крымскими татарами и другими незаконно удерживаемыми гражданами Украины.

Своими действиями страна-оккупант РФ нарушает нормы международного права, Конвенцию о защите прав человека и основных свобод и Всеобщую декларацию прав человека.

Призываю представителей международных миссий, правозащитных организаций и дипломатического корпуса заставить Россию прекратить безосновательные задержания и судилища над незаконно заключенными гражданами Украины и вернуть их на Родину.