В России признали движение "колумбайн" террористическим

Верховный суд России признал движение "колумбайн" террористическим. За участие в деятельности соответствующих организаций там теперь будут наказывать.

Согласно решению суда "колумбайн" является террористической организацией с развитой структурой. Потому ее деятельность запретили на территории России.

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За участие в организации хотят наказывать пожизненным заключением

Верховный суд России удовлетворил ходатайство генпрокуратуры о том, чтобы признать "колумбайн" террористической организацией. В решении суда говорится, что "колубмайн" имеет четкую схему управления в сети Интернет.

По данным генпрокуратуры, в соцсетях существует ряд тематических групп. Идеологией организации назвали насилие и гибель людей, как средство для достижения поставленных целей.

Именно это "движение" в России назвали причиной массовых расстрелов в школах и университетах.

Теперь за участие в тематических группах в соцсетях и причастность к организации предлагают наказывать даже на пожизненный срок.

Последние громкие случаи стрельбы в учебном заведении в России

Колумбайн – это городок в США, в котором 20 апреля 1999 года двое подростков устроили массовую стрельбу в школе, а затем совершили самоубийство. В результате 13 человек погибли, еще 21 получили ранения.

В сентябре 2021 года в университете в Перми студент первого курса Тимур Бекмансуров устроил стрельбу. В результате стрельбы 6 человек погибли, еще десятки получили ранения. При задержании стрелка серьезно ранили, из-за чего ему ампутировали ногу. Парень заявил, что давно хотел совершить такое преступление. Нападающий на суде, где ему выбирали меру пресечения, отметил, что якобы ничего не помнит и утверждал, что у него амнезия.

Через месяц после этого в школе возле Перми 12-летний школьник пришел с отцовым ружьем в школу и устроил стрельбу. Погибших, к счастью, не было.