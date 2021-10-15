В России происходит перепись населения: будут учитывать даже иностранцев
Источник:24 канал
В России 15 октября началась перепись населения. Она будет проходить до середины следующего месяца – 14 ноября, в некоторых регионах – до 20 декабря.
Срок переписи определило министерство экономического развития России. Об этом говорится на сайте всероссийской переписи населения.
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Как будет происходить перепись
Впервые принять участие в переписи можно будет онлайн на сайте госуслуг. Такую возможность предоставляют до 8 ноября.
Кроме этого, будут использовать и традиционные способы. Переписчики будут ходить по домам. Россияне смогут ответить на вопросы переписных участках и в соответствующих центрах.Обратите внимание! Первые итоги станут известны в конце 2021 года, а окончательные – в конце 2022 года.
В некоторых отдаленных регионах России перепись уже завершили. По данным на 9 сентября, в ней приняли участие более 275 тысяч человек.
По данным Госстата России, по состоянию на 1 января 2021 года численность населения составляла 146 миллионов 171 тысяча человек.
Что известно о переписи населения в России
- Перепись должны были проводить в 2020 году, однако ее перенесли из-за пандемии коронавируса.
- В России до этого 2 раза проводили перепись – в 2002 и 2010 годах.
- В переписи могут участвовать и иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории государства.
Перепись населения в Украине
- В нашем государстве население будут переписывать в 2023 году. Последний раз его проводили в 2001 году.
- Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что перепись будет происходить максимально технологически.
- Правительство поддержало законопроект, который усовершенствует соответствующую процедуру.
- Вероятно, во время новой переписи население будут идентифицировать через телефон.