В России произошел масштабный бунт заключенных: в тюрьму стянули Росгвардию и ОМОН

В российском Владикавказе в исправительной колонии 15 октября произошел бунт. Его устроили около 200 заключенных. Уже известно, что есть пострадавшие.

Беспорядки якобы начались около 15: 30 с конфликта двух заключенных. В телеграм-каналах пишут, что в ссоре "активно участвовали сотрудники колонии". Мол, произошли столкновения между администрацией и заключенными.

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Какова причина конфликта

Мол, отдельные заключенные не соглашались с соблюдением "установленного в колонии режима". Однако родственники "бунтарей" утверждают, что сотрудники колонии сами побуждают заключенных к бунту, информирует телеграм-канал Mash. По словам родственников, работники учреждения избивают заключенных, а также не дают им общаться с близкими.

Также есть информация, что один из заключенных накануне пытался объявить голодовку.

Стянули силовиков

Участники бунта разбили камеры наблюдения и внутренние двери на территории колонии.

Чтобы унять конфликт, на территорию колонии стянули силовиков. Сообщают, что туда заехали автобусы со спецназом, а также силы ОМОН и Росгвардии.

Понадобилась помощь медиков

Отметили, что в результате конфликта есть несколько пострадавших. В колонию подъехала машина скорой помощи.

Предыдущий бунт в российской тюрьме

В сентябре 2021 года похожий инцидент произошел в российской исправительной колонии № 14 в Хабаровском крае. Заключенные устроили массовую драку. Конфликт вроде бы вызвал спор между "красными" и "черными" заключенными, то есть теми, кто поддерживает администрацию колонии, и теми, кто с ней не сотрудничает.

В результате 2 человека погибли, еще 4 – пострадали.