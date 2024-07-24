Об этом сообщают пропагандистские российские СМИ, пишет 24 Канал. Комментируя слова Дмитрия Кулебы, лакей Путина "нашел параллель" с предыдущими заявлениями Кремля.

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Что сказал Песков о переговорах

Как заявил Песков, такое "послание" к мирным переговорам "идет в унисон" с российской позицией, поскольку страна-агрессор якобы "никогда не отказывалась" от дипломатического урегулирования войны, которую же сама развернула на территории Украины.

Озвученное главой МИД Украины послание о готовности начать переговоры идет в унисон с позицией Москвы, но здесь важны детали, "а их мы пока не знаем", – сказал спикер Путина.

Однако, по его словам, важны детали мирных переговоров, которые предлагает наше государство. А их пока якобы неизвестно представителям России.

К слову, Кулеба во время встречи с министром иностранных дел Китая Ван И подчеркнул важность завершения российской агрессии и достижении справедливого мира в Украине. В то же время Китай поддержал инициативу проведения переговоров, и Ван И считает, что Россия и Украина давали четкие сигналы об этом.